Лукашенко назвал безопасность своих сторонников условием ухода из власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что готов уйти из власти только в том случае, если в стране не будет акций протеста и если его оппозиция предоставит гарантии безопасности его сторонникам. Он сказал, что для реализации последнего пункта нужно, чтобы Всебелорусское народное собрание получило конституционные полномочия.

«Главное мое условие ухода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те" и у них будут другие взгляды, то вторым пунктом запишем, что ни один волос с головы вас и сторонников нынешнего президента упасть не может»,— сказал господин Лукашенко во время выступления перед делегатами народного собрания (запись в Telegram-канале «Пул Первого», предположительно подконтрольного пресс-службе президента).

По мнению президента Белоруссии, в случае смены власти Всебелорусское народное собрание должно стабилизировать обстановку в стране. «Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну»,— сказал он (цитата по Tut.by). Во время выступления он пообещал, что проект новой конституции Белоруссии будет готов в 2021 году, а на референдум его вынесут в начале следующего года.

После президентских выборов в Белоруссии, прошедших в 2020 году, в стране проходят акции протеста. Оппоненты господина Лукашенко считают Светлану Тихановскую победителем выборов. Сам президент говорил, что не считает послевыборные протесты 2020 года особо отличающимися от тех, которые проходили после его предыдущих переизбраний. В января он отмечал, что считает закрытие границ с Россией одной из причин продолжительности нынешних протестов.

Как ранее сообщал “Ъ”, на предстоящей встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко белорусская сторона намерена запросить у России остаток средств, выделенных на строительство Белорусской АЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и Минфин Белоруссии не подтверждали эту информацию.

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».