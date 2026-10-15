В Кремле не подтвердили скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Информации о скором визите американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока никакой информации на этот счет нет»,— сказал господин Песков на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ.
В прошлый раз господа Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву в начале сентября. Там они встретились с президентом Владимиром Путиным, после чего отправились в Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.