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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

В Кремле не подтвердили скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Информации о скором визите американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока никакой информации на этот счет нет»,— сказал господин Песков на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ.
В прошлый раз господа Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву в начале сентября. Там они встретились с президентом Владимиром Путиным, после чего отправились в Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Москва
Стив Уиткофф
Дмитрий Песков
США. Отношения с Россией