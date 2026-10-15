Семейную пару из Крыма осудили на 25 и 17 лет по делу о госизмене
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону приговорили семейную пару из Крыма к 25 и 17 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой, подготовку теракта и поджог автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Сергея Козлова и его сожительницу Евгению Самойлову задержали сотрудники ФСБ в Крыму в 2024 году. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275, 205.3, п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1, п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Его девушка стала фигурантом уголовного дела по ст. 275, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (госизмена, подготовка теракта, незаконное изготовление оружия и хранение взрывчатых веществ).
По версии следствия, Козлов был завербован украинской разведкой в сентябре 2023 года. Позже он приобщил к этому делу свою сожительницу. Вначале пара обучалась изготовлению и применению зажигательной ручной гранаты, затем они сожгли в Керчи автомобиль с логотипом «Z» на корпусе. В феврале 2024 года они по заданию куратора занялись разведкой местности в районе жилого дома в Севастополе для подготовки убийства начальника службы вспомогательного флота Черноморского флота с помощью подрыва его автомобиля. Также им поручили начать подготовку подрыва железнодорожных путей в Ленинском районе Крыма. Мужчину и женщину задержали у тайника со взрывчаткой.
Суд приговорил Сергея Козлова к 25 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тыс. руб. Евгению Самойлову отправили в колонию общего режима на 17 лет и оштрафовали на 300 тыс. руб.