Семейную пару из Крыма осудили на 25 и 17 лет по делу о госизмене

По версии следствия, Козлов был завербован украинской разведкой в сентябре 2023 года. Позже он приобщил к этому делу свою сожительницу. Вначале пара обучалась изготовлению и применению зажигательной ручной гранаты, затем они сожгли в Керчи автомобиль с логотипом «Z» на корпусе. В феврале 2024 года они по заданию куратора занялись разведкой местности в районе жилого дома в Севастополе для подготовки убийства начальника службы вспомогательного флота Черноморского флота с помощью подрыва его автомобиля. Также им поручили начать подготовку подрыва железнодорожных путей в Ленинском районе Крыма. Мужчину и женщину задержали у тайника со взрывчаткой.