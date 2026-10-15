Производитель водки Absolut зафиксировал высокий рост продаж в Индии
Французский алкогольный холдинг Pernod Ricard сообщил о снижении общих продаж в первом квартале 2027 финансового года на 0,9%. Это оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые, как сообщает Reuters, ожидали падения на 1,7%. После публикации квартальной отчетности акции французской компании выросли на 3%. Pernod Ricard принадлежат, в частности, такие бренды, как водка Absolut, виски Ballantine’s, Chivas Regal, Glenlivet, коньяк Martell, ром Havana Club и Malibu, джин Beefeater и др.
Продажи компании на всех рынках по итогам квартала составили €2,2 млрд. Компания сообщила, что за отчетный период продажи в США упали на 10%, а в Китае — на 25%. Производитель объясняет это слабой экономической активностью на этих рынках и тем, что дистрибьюторы распродают в первую очередь старые запасы со складов, не закупая новые партии продукции.
Компенсировать падение продаж в США и Китае помог рост показателей в Индии, где продажи выросли на 19%. В своей отчетности Pernod Ricard отметили, что изучают возможность проведения первичного размещения акций своего индийского подразделения. Французская компания подтвердила ранее сделанные прогнозы на 2027 финансовый год — она ожидает стабильных продаж за счет жесткого контроля расходов. Производитель также отметил, что, несмотря на значительное ухудшение продаж в Китае, очевидны признаки «стабилизации внутренних трендов» на этом рынке.