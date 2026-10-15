Производитель водки Absolut зафиксировал высокий рост продаж в Индии

Продажи компании на всех рынках по итогам квартала составили €2,2 млрд. Компания сообщила, что за отчетный период продажи в США упали на 10%, а в Китае — на 25%. Производитель объясняет это слабой экономической активностью на этих рынках и тем, что дистрибьюторы распродают в первую очередь старые запасы со складов, не закупая новые партии продукции.