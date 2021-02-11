Минфин Белоруссии не подтвердил обсуждение с Россией нового кредита в $3 млрд

Белоруссия на запрашивала у России остаток средств, выделенных российским правительством на строительство Белорусской АЭС, сообщил Минфин страны. Тем самым ведомство не подтвердило информацию “Ъ” о том, что Белоруссия намерена обсудить вопрос нового кредита во время готовящейся встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел преждевременным вопрос о повестке встречи.

«Мы работаем по ранее определенным договоренностям и не запрашивали досрочно получить средства. Информацию не подтверждаем»,— сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Минфина страны Ирина Комар по поводу сообщений о запросе кредита.

Господин Песков сообщил “Ъ” о готовящейся в 2021 году встрече президентов России и Белоруссии накануне. Сегодня он сказал, что пока преждевременно говорить о темах, которые будут на повестке дня. «Визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется, опять же. Пока не буду в какие-то детали вдаваться, считаем это преждевременным»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на просьбу прокомментировать информацию о запросе средств.

Как ранее сообщал “Ъ”, на встрече в Сочи, которая может состояться 22 или 25 февраля, белорусская сторона рассчитывает получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭС. Собеседники “Ъ” говорят, что речь идет о сумме, превышающей $3 млрд.

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».