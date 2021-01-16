Лукашенко связал длительность протестов в Белоруссии с закрытием границ Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что к протестам, прошедшим после президентских выборов 2020 года, причастны люди, обычно уезжавшие в Россию и другие страны на заработки. По его мнению, из-за того, что они закрыли границы по причине распространения коронавируса, протест растянулся по времени по сравнению с прежними недовольствами в стране.

«Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими выборами на произошло. Единственное — по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят»,— сказал господин Лукашенко в интервью журналистке «России 1» Наиле Аскер-заде (не показанный в эфире отрывок опубликован в Telegram-канале госпожи Аскер-заде).

Господин Лукашенко сказал, что протесты после выборов президента Белоруссии — это факт, и они происходят регулярно. «Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание ГАИшных машин, а в 2010 году — штурм дома правительства»,— сказал он.

В митинге 19 декабря 2010 года в Минске, по оценкам СМИ, участвовали от 30 до 60 тыс. человек. После того, как около десяти человек попытались прорваться в здание правительства, силовики начали вытеснять и задерживать оставшихся участников протеста.

Граница России с Белоруссией была закрыта в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. Господин Лукашенко критиковал решение российских властей. В ноябре 2020 года Белоруссия ограничила въезд в страну из Латвии, Литвы, Польши и Украины, куда часть протестующих уехала на заработки или из-за преследования.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. Оппозиция выразила несогласие с результатами, в связи с чем в стране начались массовые протесты.