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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

Лавров и Фидан обсудили важность урегулирования на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку, где проходит 7-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Главы внешнеполитических ведомств заявили о важности усилий для справедливого урегулирования украинского кризиса, сообщили в МИД России.
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров (слева) и Хакан Фидан

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров (слева) и Хакан Фидан

МИД РФ

В российском ведомстве отметили, что стороны подчеркнули значимость согласования действий России и Турции на международной арене. Министры обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество двух стран, уделив внимание реализации совместных проектов. Господа Лавров и Фидан также затронули тему предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.
Турция
Сергей Лавров
МИД
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