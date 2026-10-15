Лавров и Фидан обсудили важность урегулирования на Украине

В российском ведомстве отметили, что стороны подчеркнули значимость согласования действий России и Турции на международной арене. Министры обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество двух стран, уделив внимание реализации совместных проектов. Господа Лавров и Фидан также затронули тему предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.