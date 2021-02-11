Лукашенко пообещал вынести проект новой Конституции на референдум в начале 2022 году

Проект новой Конституции Белоруссии будет готов в течение текущего года, сообщил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, на референдум ее вынесут в начале 2022 года.

«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум»,— сказал господин Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (цитата по БелТА).

Он также заявил, что в Конституции должен быть отражен принцип справедливости, а интересы белорусов должны стать приоритетом экономической политики.

«Социальное государство — это наш неизменный национальный бренд. Принцип равноправного, равномерного распределения благ до недавнего времени всецело подкреплялся запросом общества на опеку государства»,— отметил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что главное условие для передачи власти — это мирная обстановка в стране. «В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение»,— сказал господин Лукашенко.

По его словам, обеспечить стабильность при передаче власти должно Всебелорусское народное собрание, у него должны быть конституционные полномочия, сказал Александр Лукашенко. «Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период»,— заявил он.

Перед Всебелорусским народным собранием был проведен опрос белорусов по поводу их отношения к власти. Его результаты были озвучены на пресс-конференции в госагентстве БелТА. На ней был объявлено, что уровень доверия к Александру Лукашенко составил 66,5%, а к правоохранительным органам — 52%.

Подробности — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко нашел опору в социологии».