В третий круг вписались четверо

В 1/16 финала турнира Большого шлема впервые за 14 лет сыграют сразу четыре россиянина. Это выяснилось после того, как в очередной день Открытого чемпионата Австралии свои матчи выиграли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, присоединившиеся в 1/16 финала к Аслану Карацеву. В предыдущий раз столь же успешно по сетке одного из четырех главных теннисных состязаний россияне продвигались очень давно — в 2007 году на Wimbledon.

За всю историю турниров Большого шлема еще ни разу не случалось так, чтобы в третьем круге играли сразу пять россиян. Хотя на этом Australian Open до рекорда не хватило в общем-то совсем чуть-чуть — всего двух выигранных партий.

Первым, еще в среду, задачу выхода в 1/16 финала решил Аслан Карацев, который в свои 27 лет является дебютантом основной сетки мейджора. Причем сделал он это на удивление легко. По итогам встречи с белорусом Егором Герасимовым, завершившейся с очень редким результатом — 6:0, 6:1, 6:0, Карацеву удалось стать единственным пока россиянином, отдавшим в матче турнира Большого шлема всего один гейм.

В четверг российским забойщиком в Melbourne Park выступил Андрей Рублев. Он уже второй раз за неделю играл первым запуском, причем снова на третьей по значению турнирной арене, носящей имя Джона Кейна — бывшего премьер-министра австралийского штата Виктория, внесшего большой вклад в сохранение Australian Open, который в 1980-х годах из-за отсутствия спонсоров переживал тяжелые времена. Восьмой номер мирового рейтинга явно неплохо приспособился к этому корту. Его задача вроде бы не выглядела очень сложной, но она была и не очень простой, поскольку бразилец Тьягу Монтейру начал год в хорошей форме и уже успел выиграть шесть матчей — больше, чем сам Рублев. Тем не менее россиянин действовал с запасом, ни разу не потерял подачу и лишь в третьем сете довел дело до напряженного тай-брейка, победив — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

Карену Хачанову достался невысокий, но быстрый литовец Ричардас Беранкис, который в свое время был первой ракеткой мира среди юниоров, но на профессиональном уровне выше 50-го места пока не поднимался. Класс Хачанова явно выше, поэтому надежная и в то же время активная игра позволила ему выиграть сравнительно просто — 6:2, 6:4, 6:4, также избежав ненужных брейков. А вот Даниил Медведев, которому в четверг исполнилось 25 лет, во встрече с испанцем Роберто Карбальесом Баэной свою подачу дважды потерял. Зато он значительно превзошел соперника в количестве очков, выигранных ударами навылет (35 против 13), и также закончил игру с достойным результатом — 6:2, 7:5, 6:1.

Имел шансы на победу и пятый российский участник 1/32 финала — еще один дебютант турниров Большого шлема Роман Сафиуллин. Он успешно начал противоборство с более опытным британцем Кэмероном Норри и даже взял первый сет. Сумей Сафиуллин дожать соперника во второй партии, не исключено, ему бы удалось добиться решающего перелома. Однако Норри исправил ситуацию и вышел вперед. А затем, когда пошел дождь и организаторы отправили соперников на другую площадку — под крышу арены имени Маргарет Корт, закончил дело в четырех партиях.

Таким образом, в третьем круге нынешнего турнира, как на Wimbledon в 2001, 2005 и 2007 годах, US Open в 2006-м и Australian Open в 2007-м, сыграют четыре россиянина.

В пятницу Аслан Карацев встретится с девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом, а остальные проведут свои следующие матчи в субботу. Наиболее сложная задача стоит перед Хачановым. Ему достался замыкающий первую десятку итальянец Маттео Берреттини, который недавно был соперником россиян на ATP Cup. В свою очередь, Рублев встретится с 39-летним испанским ветераном Фелисиано Лопесом, а Медведев — с «посеянным» под 28-м номером сербом Филипом Крайиновичем.

В то время как фавориты в мужском одиночном разряде в двух первых кругах смогли избежать неприятных для себя сюрпризов, у женщин они происходят практически каждый день. Из борьбы выбыли уже три теннисистки из первой десятки — чешка Петра Квитова, канадка Бьянка Андрееску, а также прошлогодняя чемпионка, четвертая ракетка мира София Кенин. Ее соперница 35-летняя эстонка Кайя Канепи отличилась еще на прошлой неделе, когда дошла до финала одного из трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), проводившихся перед стартом Australian Open. А теперь десятью эйсами и очень мощной игрой на задней линии в прямом смысле слова довела до слез эмоциональную американку, которая не сделала ни одного брейка, проиграла всего за 64 минуты и расплакалась на послематчевой пресс-конференции.

Евгений Федяков