В понедельник в Мельбурне стартовал Australian Open — первый в сезоне чемпионат Большого шлема, перед началом которого сборная России выиграла командный турнир ATP Cup. На следующий день после этой победы восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову о том, как проходил его карантин после прилета в Австралию, сравнил ATP Cup с Кубком Дэвиса и назвал фаворитов Открытого чемпионата Австралии.
— В какой степени на вашей подготовке к двум австралийским турнирам сказался двухнедельный карантин, который все участники Australian Open проходили в январе после прилета в Мельбурн?
— С карантином мне очень повезло. Меня не закрыли в отеле полностью, как несколько десятков других теннисистов, которые сидели по номерам. Вместо этого я практически сразу получил возможность тренироваться на корте, пусть и ограниченное количество времени. К тому же у меня была большая комната, совмещенная с другим помещением, где жил мой физиотерапевт. Он давал мне различные упражнения, в том числе на растяжку, делал массаж. Все это помогало поддерживать форму.
— Можете сравнить свое нынешнее состояние с тем, в котором находились в январе прошлого года, когда выиграли два турнира в Дохе и Аделаиде?
— Если коротко, то я чувствую, что играю лучше и стал увереннее в себе. Посмотрим, как будет дальше.
— Рассчитывали, что АТР Сup в целом сложится для вас с Даниилом Медведевым достаточно легко?
— Честно говоря, когда я увидел нашу группу, то подумал, что у нас есть неплохая возможность выйти в полуфинал. То есть знал, что будет сложно, поскольку аргентинцы и японцы — сильные соперники и к тому же Ёсихито Нисиока, с которым мне предстояло играть, два года назад победил меня в Сиднее. Но все равно шансы наши оценивал довольно высоко. А дальше уже не загадывал, поскольку было невозможно предсказать, как пойдет дело в других группах.
— Сборную Италии в финале вы победили очень уверенно. Можно ли было предположить, что полуфинал против немцев, по сути, станет досрочным финалом?
— Конечно, нет. По факту, конечно, матч против сборной Германии оказался самым тяжелым и для Дани, и для меня. Но итальянцы — очень сильная команда. Маттео Берреттини, который играл с Даней,— опасный теннисист, а Фабио Фоньини вообще побеждал меня в большинстве наших предыдущих матчей. В том, что финал сложился именно так, есть доля везения.
Если бы итальянцы имели возможность сыграть с нами еще пять-шесть раз, то результаты могли бы быть иными.
— Чем для вас AТР Сup отличается от другого командного турнира — Кубка Дэвиса?
— Сложный вопрос. Кубок Дэвиса — турнир с очень долгой историей. Я ведь еще в детстве ходил на матчи нашей сборной, переживал за нее, поэтому сейчас, играя в Кубке Дэвиса, испытываю особые ощущения. А ATP Cup — сравнительно новый турнир, на котором к тому же нам присуждаются очки в личный рейтинг. В принципе и здесь, и там ты играешь за команду. Но ощущения все же немного разные.
— Что скажете о своем первом сопернике на Australian Open — 102-й ракетке мира Яннике Ханфманне из Германии?
— Знаю его не очень хорошо. Слышал, что он довольно высокий, здорово подает и обладает плотными ударами. Матчи Ханфманна в записи еще не видел, но обязательно посмотрю.
— Можно ли сказать, что главным фаворитом турнира является Новак Джокович, который уже побеждал в Мельбурне восемь раз? И в какой степени на игроках отражается нервозность, связанная с мероприятиями организаторов, направленными на противодействие коронавирусу?
— На мой взгляд, фаворитами являются все игроки из первой пятерки. В том числе, естественно, и Джокович. Хотя наверняка будут и сюрпризы, которые случаются на любом турнире Большого шлема. Что же касается нервозности, то мне трудно объективно ответить на этот вопрос. Я сейчас сфокусирован только на своем состоянии, своей работе, и за другими особо не слежу.
Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850. 3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8715. (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5965. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4429. 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3345. 11 (11). Гаэль Монфис (Франция) — 2860. 12 (12). Денис Шаповалов (Канада) — 2830. 13 (13). Роберто Баутиста (Испания) — 2710. 14 (15). Милош Раонич (Канада) — 2630. 15 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600. 16 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2585. 17 (17). Фабио Фоньини (Италия) — 2535. 18 (18). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2365. 19 (21). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2346. 20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2290.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков. 2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255. 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5965. 4 (4). София Кенин (США) — 5760. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260. 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205. 7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580. 8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4571. 9 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555. 10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505. 11 (11). Серена Уильямс (США) — 4265. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010. 13 (13). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3525. 14 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3320. 15 (14). Джоанна Конта (Великобритания) — 3206. 16 (20). Элизе Мертенс (Нидерланды) — 3360. 17 (17). Ига Швёнтек (Польша) — 3014. 18 (16). Мэдисон Кис (США) — 2962. 19 (18). Петра Мартич (Хорватия) — 2850. 20 (21). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2722… 32 (33). Екатерина Александрова — 1900… 36 (36). Вероника Кудерметова — 1680. 37 (37). Светлана Кузнецова — 1631… 39 (39). Анастасия Павлюченкова — 1630… 63 (61). Анна Блинкова — 1114… 75 (71). Дарья Касаткина — 1010… 97 (95). Варвара Грачева (все — Россия) — 816..
В скобках — позиция теннисиста в предыдущей версии рейтинга.