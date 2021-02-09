«С карантином мне очень повезло» Андрей Рублев о победе сборной России на ATP Cup и стартовавшем Australian Open

В понедельник в Мельбурне стартовал Australian Open — первый в сезоне чемпионат Большого шлема, перед началом которого сборная России выиграла командный турнир ATP Cup. На следующий день после этой победы восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову о том, как проходил его карантин после прилета в Австралию, сравнил ATP Cup с Кубком Дэвиса и назвал фаворитов Открытого чемпионата Австралии.

— В какой степени на вашей подготовке к двум австралийским турнирам сказался двухнедельный карантин, который все участники Australian Open проходили в январе после прилета в Мельбурн?

— С карантином мне очень повезло. Меня не закрыли в отеле полностью, как несколько десятков других теннисистов, которые сидели по номерам. Вместо этого я практически сразу получил возможность тренироваться на корте, пусть и ограниченное количество времени. К тому же у меня была большая комната, совмещенная с другим помещением, где жил мой физиотерапевт. Он давал мне различные упражнения, в том числе на растяжку, делал массаж. Все это помогало поддерживать форму.

— Можете сравнить свое нынешнее состояние с тем, в котором находились в январе прошлого года, когда выиграли два турнира в Дохе и Аделаиде?

— Если коротко, то я чувствую, что играю лучше и стал увереннее в себе. Посмотрим, как будет дальше.

— Рассчитывали, что АТР Сup в целом сложится для вас с Даниилом Медведевым достаточно легко?

— Честно говоря, когда я увидел нашу группу, то подумал, что у нас есть неплохая возможность выйти в полуфинал. То есть знал, что будет сложно, поскольку аргентинцы и японцы — сильные соперники и к тому же Ёсихито Нисиока, с которым мне предстояло играть, два года назад победил меня в Сиднее. Но все равно шансы наши оценивал довольно высоко. А дальше уже не загадывал, поскольку было невозможно предсказать, как пойдет дело в других группах.

— Сборную Италии в финале вы победили очень уверенно. Можно ли было предположить, что полуфинал против немцев, по сути, станет досрочным финалом?

— Конечно, нет. По факту, конечно, матч против сборной Германии оказался самым тяжелым и для Дани, и для меня. Но итальянцы — очень сильная команда. Маттео Берреттини, который играл с Даней,— опасный теннисист, а Фабио Фоньини вообще побеждал меня в большинстве наших предыдущих матчей. В том, что финал сложился именно так, есть доля везения.

Если бы итальянцы имели возможность сыграть с нами еще пять-шесть раз, то результаты могли бы быть иными.

— Чем для вас AТР Сup отличается от другого командного турнира — Кубка Дэвиса?

— Сложный вопрос. Кубок Дэвиса — турнир с очень долгой историей. Я ведь еще в детстве ходил на матчи нашей сборной, переживал за нее, поэтому сейчас, играя в Кубке Дэвиса, испытываю особые ощущения. А ATP Cup — сравнительно новый турнир, на котором к тому же нам присуждаются очки в личный рейтинг. В принципе и здесь, и там ты играешь за команду. Но ощущения все же немного разные.

— Что скажете о своем первом сопернике на Australian Open — 102-й ракетке мира Яннике Ханфманне из Германии?

— Знаю его не очень хорошо. Слышал, что он довольно высокий, здорово подает и обладает плотными ударами. Матчи Ханфманна в записи еще не видел, но обязательно посмотрю.

— Можно ли сказать, что главным фаворитом турнира является Новак Джокович, который уже побеждал в Мельбурне восемь раз? И в какой степени на игроках отражается нервозность, связанная с мероприятиями организаторов, направленными на противодействие коронавирусу?

— На мой взгляд, фаворитами являются все игроки из первой пятерки. В том числе, естественно, и Джокович. Хотя наверняка будут и сюрпризы, которые случаются на любом турнире Большого шлема. Что же касается нервозности, то мне трудно объективно ответить на этот вопрос. Я сейчас сфокусирован только на своем состоянии, своей работе, и за другими особо не слежу.