Вынос чемпионок

В третий день Australian Open были зафиксированы два неожиданных результата у женщин. В обоих случаях проиграли представительницы первой десятки рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), имеющие на своем счету победы на турнирах Большого шлема — канадка Бьянка Андрееску, триумфатор US Open 2019 года, и чешка Петра Квитова, двукратная (2011, 2014) чемпионка Wimbledon, которая два года назад доходила в Мельбурне до финала.

Уровень конкуренции в женском теннисе характеризует тот факт, что в основной сетке нынешнего Australian Open приняли старт сразу 16 чемпионок турниров Большого шлема разных лет. Среди них, конечно, были и ветераны WTA — например, 40-летняя Винус Уильямс, 36-летняя Саманта Стосур, 35-летняя Светлана Кузнецова, которым при всем желании сейчас уже тяжело претендовать на громкие титулы. Но есть и совсем другие спортсменки, которые по идее должны сейчас находиться в самом теннисном соку. В их числе, естественно, и 20-летняя Бьянка Андрееску, полтора года назад сенсационно победившая на Открытом чемпионате США. Тогда казалось, что агрессивная канадка способна постепенно подобраться и к титулу первой ракетки мира. Однако пока она далека от этой цели.

Получив травму колена на самом финише счастливого для себя 2019 года, Бьянка Андрееску снялась с Открытого чемпионата Австралии, а затем решила сфокусироваться на возобновлении турнирной практики в августе, уже после коронавирусного перерыва. Правда, сделать этого ей не удалось, и в итоге к нынешнему турниру она подошла, не сыграв ни одного официального матча за 15 месяцев. Возвращение получилось очень эмоциональным. Пройдя первый круг, девятая ракетка мира не постеснялась признаться, что вечером накануне встречи с румынкой Михаэлой Бузарнеску дело даже дошло до слез счастья. Однако эта игра отняла у растренированной Андрееску слишком много сил.

К противостоянию с Се Шувей, первой ракеткой Тайваня, которая в свои 35 лет возглавляет парный мировой рейтинг, Андрееску оказалась не готова, и в итоге последовало поражение — 3:6, 2:6.

Более неожиданной стала неудача чешки Петры Квитовой, стоящей в рейтинге на одну ступень выше Андрееску. Двукратную (2011, 2014) чемпионку Wimbledon, которая два года назад была близка к победе на Australian Open, но проиграла финал, на этот раз остановила Сорана Кырстя из Румынии. Эти две теннисистки родились весной 1990 года и прекрасно знают друг друга еще с юниорских времен. Обе предпочитают атаковать, и в данном случае победу румынки — 6:4, 1:6, 6:1, — предопределили 44 невынужденные ошибки ее титулованной соперницы.

Теннисистка Петра Квитова Фото: Kelly Defina , Reuters

С громадными проблемами во встрече с австралийкой Айлой Томлянович столкнулась и вторая ракетка мира Симона Халеп. Однако ей, проигрывая в третьем сете — 2:5, все-таки удалось каким-то чудом спастись и победить за 2 часа 34 минуты — 4:6, 6:4, 7:5.

В той же нижней половине сетки продолжают борьбу две россиянки. Это Вероника Кудерметова, которая обыграла во втором круге свою соотечественницу Варвару Грачеву и теперь встретится как раз с Симоной Халеп, а также Анастасия Потапова, вышедшая в 1/16 финала на Серену Уильямс. Еще две теннисистки из России, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова, свои матчи второго круга проведут в четверг.

Евгений Федяков