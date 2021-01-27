Роскомнадзор оштрафует соцсети за неудаление призывов к участию в акциях 23 января

Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований удалять материалы, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях 23 января, сообщил Роскомнадзор. Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн руб.

«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов»,— говорится в сообщении ведомства.

Накануне несанкционированных акций Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. Речь идет о ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), вступившей в силу 10 января. В день акции Роскомнадзор сообщил об удалении в соцсетях 89% подобных призывов. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях.

Как власть и оппозиция готовились к протестам — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».