В ЕАО шесть человек погибли при столкновении поезда и автобуса

Все погибшие — пассажиры автобуса. Еще один пассажир получил травмы. В поезде никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло. Через 37 минут после ЧП поезд продолжил движение. В ДЖД призвали водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей.