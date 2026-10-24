В ЕАО шесть человек погибли при столкновении поезда и автобуса
В Еврейской автономной области (ЕАО) пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом. Погибли шесть человек, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДЖД).
ДТП произошло на перегоне Николаевка—Дежневка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом №35, который направлялся из Хабаровска в Благовещенск. Машинист применил экстренное торможение, но из-за маленького расстояния столкновения избежать не удалось.
Все погибшие — пассажиры автобуса. Еще один пассажир получил травмы. В поезде никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло. Через 37 минут после ЧП поезд продолжил движение. В ДЖД призвали водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей.