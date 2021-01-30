Роскомнадзор вызвал представителей Tik-Tok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте»

Представители социальных сетей Tik-Tok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах, сообщается на сайте ведомства. Ранее Роскомнадзор сообщил, что несмотря на требование Генпрокуратуры интернет-платформы своевременно не удалили около 170 противоправных призывов.

«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях»,— говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что штраф за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете (13.41 КоАП РФ) для юридических лиц составляет от 800 тыс. до 4 млн руб. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. «Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления»,— заявил Роскомнадзор.

Роскомнадзор сообщал, что оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube за неисполнение требований удалять материалы, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях 23 января. Прокуратура Москвы 28 января вынесла предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам насчет планируемой 31 января несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о подготовке к новым митингам в поддержку оппозиционера — в материале “Ъ” «Могут повторить».