Методы исключения

Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов подписал приказы об исключении трех студентов за участие в протестных акциях 23 января. Об этом в социальных сетях написал сам господин Маркелов, отметив, что подписывал документы об отчислении «с болью в сердце». Студенты утверждают, что они не были оповещены о мерах дисциплинарного воздействия, и намерены обратиться в суд.
Из Астраханского госуниверситета за участие в акциях протеста 23 января исключены три студента начальных курсов, сообщил ректор Константин Маркелов. Он подписывал приказы об отчислении «с болью в сердце», «переживает за каждого», «но закон есть закон»: «По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться. Я прекрасно понимаю, что молодость — это максимализм, резкость и где-то даже радикальность суждений, горячность и та пора, на которую приходится, пожалуй, самое большое количество ошибок. О некоторых вы будете вспоминать с улыбкой, о некоторых жалеть, о каких-то думать со стыдом. Давайте вместе постараемся минимизировать потери, которые могут произойти»,— написал господин Маркелов.
Как выяснил “Ъ”, из университета с формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся» были отчислены студент первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов, магистрантка второго года обучения факультета социальных коммуникаций (направление политология) Вера Иноземцева и студентка второго курса биологического факультета (направление почвоведение) Виолетта Емельяненко. В отношении госпожи Иноземцевой приказ вступает в силу 3 февраля, в отношении остальных — 10 февраля. Все три приказа подписаны 29 января. В качестве оснований для отчисления указаны представление деканата факультета, протокол заседания объединенного совета обучающихся и протокол заседания педагогического объединения.
В Астраханском госуниверситете и в областном министерстве образования и науки на звонки “Ъ” не отвечали, но ранее пресс-служба вуза заявила ТАСС, что студентов отчислили за участие в несанкционированной акции 23 января, поскольку согласно внутреннему уставу вуза за административные нарушения полагается как раз исключение. Тем не менее в правилах внутреннего распорядка обучающихся Астраханского университета указано, что исключить студента могут «за нарушение учебной дисциплины, в том числе при пропуске занятий без уважительных причин, за нарушение устава университета, настоящих правил, правил проживания в общежитии». В уставе вуза также нет пункта о мерах дисциплинарного воздействия в случае совершения студентом административного правонарушения.
Магистрант направления политологии Вера Иноземцева сообщила “Ъ”, что планирует обратиться в суд с иском о восстановлении, когда вуз уведомит ее об отчислении: пока о решении ректората она знает со слов знакомых. «Я получала повышенную стипендию за хорошие оценки, для меня очевидно, что отчисление — преследование по политическим мотивам. Это абсурд какой-то». По ее словам, 23 января она возвращалась с акции, возле ее дома стояла полицейская машина. Человек в гражданской одежде схватил ее и запихнул в автомобиль. Девушку отвезли в УМВД по Астрахани, где провели профилактическую беседу, затем составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения»). 27 января решением Кировского районного суда она была оштрафована на 10 тыс. руб. В тот же день Кировским судом Астрахани было вынесено еще девять решений о нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Студент Александр Мочалов также сказал “Ъ”, что официального уведомления об отчислении пока не получал, а когда получит, «будет думать» об обращении в суд.
Адвокат Елена Сергун считает, что никаких законных оснований у руководства АГУ для отчисления учащихся не было и обращение в суд имеет перспективы: «Надо обязательно это делать, чтобы создавать судебный прецедент. В судебном порядке руководство вуза должно доказать, что у него были основания для отчисления студентов. Учащиеся в свободное от учебы время реализовали свое законное право участвовать в протестных мероприятиях, в правилах внутреннего распорядка соответствующий запрет прописан быть не может. Каким бы ни был политически ангажированным суд, он обязан ссылаться на нормы закона». По мнению адвоката, привлечение к административной ответственности не может быть причиной отчисления: «За нарушение ПДД наступает административная ответственность. Должны ли за это исключать из вуза? А если бы они шли без маски — их бы тоже исключили?»
Студенты ряда российских вузов за несколько дней до акции протеста 23 января, которая прошла в общей сложности в 125 российских городах и стала причиной задержания более 3 тыс. человек, сообщали о предостережениях со стороны преподавателей и администрации относительно участия в несанкционированных митингах, а также об угрозах отчисления. В некоторых вузах, в частности, на физическом факультете МГУ, сообщения о таких предупреждениях опровергли. Политолог Алексей Макаркин в социальной сети сравнил отчисления за митинги с практикой дореволюционных университетов: «Одной из самых главных ошибок царского правительства было массовое исключение студентов, гимназистов и семинаристов за участие в несанкционированных акциях (сходках, демонстрациях и др.). Именно исключенные составляли основной костяк революционного движения. Не пройдя социализацию, не имея возможности устроиться на приличную работу, они не просто шли в революцию, но и не имели стимулов для того, чтобы уйти из этой субкультуры. Вместо естественной дерадикализации они еще более радикализировались. А их доучившиеся товарищи, также проведшие довольно бурную молодость, в абсолютном большинстве становились законопослушными врачами, учителями, инженерами».
Отметим, в конце недели в социальных сетях появились записи ряда родителей и учителей, которые сообщали, что школьники начали проявлять интерес к Алексею Навальному, расследованиям ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов) и митингам после «профилактических бесед», которые с ними проводили в школах.
«Литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях»
Полиция в воскресенье продолжала процессуальные действия в связи с уголовными и административными делами, возбужденными в связи с митингами и шествиями 23 января. Так, в Петербурге прошла серия обысков по 33 адресам в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). В ходе обысков изымались «литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях», сообщили в ГУВД.
В Москве в рамках аналогичного уголовного дела ряд юридических лиц признали потерпевшими в результате несанкционированной акции — после митингов летом 2019 года, связанных с отказом в регистрации части оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Это привело к искам к организаторам шествий о взыскании материального ущерба. Нескольких человек задержали в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Среди них сотрудник ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов) Николай Ляскин, который только что отбыл административный арест. В статусе подозреваемой по этому делу в спецприемнике, где она отбывала административный арест, задержана пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Напомним, ранее суд отправил под домашний арест по этому же уголовному делу юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова и главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву.
Московская полиция также сообщила о ряде обысков в офисах и жилищах граждан, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». По мере изучения видеоматериалов с акции 23 января полицейские приходят к ее участникам: так, стало известно об административном аресте на десять суток блогера Камиля Галеева, которого четверо оперативников забрали рано утром в воскресенье из квартиры родителей в Зеленограде. По словам родителей господина Галеева, оперативники лишь после настоятельной просьбы надели маски. Административное дело в суде рассмотрели без адвоката, родственников в зал не допустили, заявив, что в воскресенье суд не работает.