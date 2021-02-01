Методы исключения

Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов подписал приказы об исключении трех студентов за участие в протестных акциях 23 января. Об этом в социальных сетях написал сам господин Маркелов, отметив, что подписывал документы об отчислении «с болью в сердце». Студенты утверждают, что они не были оповещены о мерах дисциплинарного воздействия, и намерены обратиться в суд.

Из Астраханского госуниверситета за участие в акциях протеста 23 января исключены три студента начальных курсов, сообщил ректор Константин Маркелов. Он подписывал приказы об отчислении «с болью в сердце», «переживает за каждого», «но закон есть закон»: «По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться. Я прекрасно понимаю, что молодость — это максимализм, резкость и где-то даже радикальность суждений, горячность и та пора, на которую приходится, пожалуй, самое большое количество ошибок. О некоторых вы будете вспоминать с улыбкой, о некоторых жалеть, о каких-то думать со стыдом. Давайте вместе постараемся минимизировать потери, которые могут произойти»,— написал господин Маркелов.

Как выяснил “Ъ”, из университета с формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся» были отчислены студент первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов, магистрантка второго года обучения факультета социальных коммуникаций (направление политология) Вера Иноземцева и студентка второго курса биологического факультета (направление почвоведение) Виолетта Емельяненко. В отношении госпожи Иноземцевой приказ вступает в силу 3 февраля, в отношении остальных — 10 февраля. Все три приказа подписаны 29 января. В качестве оснований для отчисления указаны представление деканата факультета, протокол заседания объединенного совета обучающихся и протокол заседания педагогического объединения.

В Астраханском госуниверситете и в областном министерстве образования и науки на звонки “Ъ” не отвечали, но ранее пресс-служба вуза заявила ТАСС, что студентов отчислили за участие в несанкционированной акции 23 января, поскольку согласно внутреннему уставу вуза за административные нарушения полагается как раз исключение. Тем не менее в правилах внутреннего распорядка обучающихся Астраханского университета указано, что исключить студента могут «за нарушение учебной дисциплины, в том числе при пропуске занятий без уважительных причин, за нарушение устава университета, настоящих правил, правил проживания в общежитии». В уставе вуза также нет пункта о мерах дисциплинарного воздействия в случае совершения студентом административного правонарушения.

Магистрант направления политологии Вера Иноземцева сообщила “Ъ”, что планирует обратиться в суд с иском о восстановлении, когда вуз уведомит ее об отчислении: пока о решении ректората она знает со слов знакомых. «Я получала повышенную стипендию за хорошие оценки, для меня очевидно, что отчисление — преследование по политическим мотивам. Это абсурд какой-то». По ее словам, 23 января она возвращалась с акции, возле ее дома стояла полицейская машина. Человек в гражданской одежде схватил ее и запихнул в автомобиль. Девушку отвезли в УМВД по Астрахани, где провели профилактическую беседу, затем составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения»). 27 января решением Кировского районного суда она была оштрафована на 10 тыс. руб. В тот же день Кировским судом Астрахани было вынесено еще девять решений о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Студент Александр Мочалов также сказал “Ъ”, что официального уведомления об отчислении пока не получал, а когда получит, «будет думать» об обращении в суд.

Адвокат Елена Сергун считает, что никаких законных оснований у руководства АГУ для отчисления учащихся не было и обращение в суд имеет перспективы: «Надо обязательно это делать, чтобы создавать судебный прецедент. В судебном порядке руководство вуза должно доказать, что у него были основания для отчисления студентов. Учащиеся в свободное от учебы время реализовали свое законное право участвовать в протестных мероприятиях, в правилах внутреннего распорядка соответствующий запрет прописан быть не может. Каким бы ни был политически ангажированным суд, он обязан ссылаться на нормы закона». По мнению адвоката, привлечение к административной ответственности не может быть причиной отчисления: «За нарушение ПДД наступает административная ответственность. Должны ли за это исключать из вуза? А если бы они шли без маски — их бы тоже исключили?»

Студенты ряда российских вузов за несколько дней до акции протеста 23 января, которая прошла в общей сложности в 125 российских городах и стала причиной задержания более 3 тыс. человек, сообщали о предостережениях со стороны преподавателей и администрации относительно участия в несанкционированных митингах, а также об угрозах отчисления. В некоторых вузах, в частности, на физическом факультете МГУ, сообщения о таких предупреждениях опровергли. Политолог Алексей Макаркин в социальной сети сравнил отчисления за митинги с практикой дореволюционных университетов: «Одной из самых главных ошибок царского правительства было массовое исключение студентов, гимназистов и семинаристов за участие в несанкционированных акциях (сходках, демонстрациях и др.). Именно исключенные составляли основной костяк революционного движения. Не пройдя социализацию, не имея возможности устроиться на приличную работу, они не просто шли в революцию, но и не имели стимулов для того, чтобы уйти из этой субкультуры. Вместо естественной дерадикализации они еще более радикализировались. А их доучившиеся товарищи, также проведшие довольно бурную молодость, в абсолютном большинстве становились законопослушными врачами, учителями, инженерами».

Отметим, в конце недели в социальных сетях появились записи ряда родителей и учителей, которые сообщали, что школьники начали проявлять интерес к Алексею Навальному, расследованиям ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов) и митингам после «профилактических бесед», которые с ними проводили в школах.

Сергей Петунин, Иван Тяжлов