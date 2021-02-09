Митинги поставили вне университетской этики

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) первым из российских вузов официально признал «неэтичным» участие педагогов и студентов в несогласованных акциях. Такие поправки были внесены «в профилактических целях» в Кодекс этики университета. Теперь за подобные действия педагоги могут быть уволены, а студенты отчислены. Эксперты называют это решение «конъюнктурным» и противоречащим российским законам — вплоть до Конституции.

Администрация СамГТУ обратилась к студентам еще 27 января — за несколько дней до второй волны митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального (17 января он был задержан по возвращении в РФ, 2 февраля суд сменил ему условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный). «Хотите принять участие в митинге? Мы не вправе вам это запретить,— говорилось в обращении.— Но прежде, чем принять решение, хорошо подумайте. Ваш необдуманный поступок скажется на вашем трудоустройстве на работу. Пусть ваше резюме будет идеальным!».

На фоне оппозиционных митингов администрация университета продлила возможность сдать «хвосты»: 31 января — в день протестов — преподаватели СамГТУ принимали зачеты и экзамены по всем дисциплинам, несмотря на выходной день. В сообщении-анонсе говорилось, что «при пересдаче можно рассчитывать на самую высокую оценку», однако позже эту информацию удалили.

Как оказалось, фраза ректората «Мы не вправе вам это запретить» более не актуальна. СамГТУ опубликовал на сайте обновленный Кодекс этики и поведения работников и обучающихся.

В разделе «Недостойное поведение в учебе и научной работе», где раньше находились предупреждения о недопустимости плагиата и списывания, появились «политические» запреты.

Теперь студентам и преподавателям запрещено «распространение информации, формулирование позиции (в том числе в социальных сетях), которая направлена против государства, региона, университета, наносящей ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащей образ гражданина РФ». Кроме того, кодекс запрещает «участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ».

Все подобные случаи будет рассматривать комиссия СамГТУ по этике.

Ее представители могут морально осудить нарушителя, рекомендовать ему принести извинения — либо вынести заключение о несоответствии работника занимаемой должности.

Члены комиссии также имеют право рекомендовать руководству уволить сотрудника или отчислить студента. Это решение будут направлять ректору или в аттестационную комиссию.

23 января несогласованная акция в поддержку политика Алексея Навального собрала в Самаре, по разным оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. человек; задержаны были около 160 человек. Акция 31 января собрала уже меньше участников — около 500 человек. По данным «ОВД-инфо», на второй акции в Самаре были задержаны 53 человека; штаб Навального заявил про 60 задержанных.

В СамГТУ не комментируют, были ли сотрудники и студенты вуза замечены на акциях в поддержку Алексея Навального. Правовое управление университета заявило “Ъ”, что кодекс был обновлен «в профилактических целях». «Чтобы и работники нашего университета, и обучающиеся осознали всю степень ответственности за действия, противоречащие действующему законодательству РФ, а именно за участие в несанкционированных митингах, за которое предусмотрена административная ответственность,— говорится в ответе СамГТУ.— Мы дорожим нашими преподавателями и обучающимися и призываем их соблюдать этические нормы нашего университета, которые закреплены в кодексе».

«Трудно комментировать то, что порочно по своей сути,— заявила “Ъ” партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.— В особенности, когда в Кодекс этики вносятся положения, которые противоречат прежде всего самой этике. И главное — этике образовательного процесса». По ее словам, российские вузы часто удерживают студентов и преподавателей от выражения их гражданской позиции, утверждая, что политике не место в университете. «Но внесение подобных положений в главный локальный акт университета, которым обычно выражаются социальные и этические ценности учебного заведения, нарушают эту же самую декларируемую позицию,— возмущена адвокат.— Это фальшь, принятая конъюнктурно, и исключительно для упрощения взаимодействия самого университета с контролирующими структурами — а вовсе не с целью защиты прав студентов и преподавателей».

Госпожа Тягай указывает, что с юридической точки зрения подобные этические кодексы — это «декларативные» документы, которые дают университету «дополнительные костыли в принятии определенных решений».

«Но, как и любой локальный акт, он не может противоречить законодательству. И тем более Конституции, которая до сих пор, к счастью, защищает права граждан,— заявила адвокат.— Никакой локальный акт не может содержать инструменты ограничения этих прав».





Она напомнила, что представители гражданского общества и студенческие организации неоднократно обращались к руководству российских университетов с просьбами дополнить этические кодексы нормами о недопустимости харассмента и неуместных форм проявления отношений. В большинстве случаев эти просьбы были проигнорированы. «Теперь же мы видим очень некрасивое проявление того, как университет реагирует совсем на другой запрос — и моментально старается повернуться лицом к тому, кто имеет власть над ним,— говорит госпожа Тягай.— Это очень печально, потому что университет существует только ради того, чтобы обеспечивать образовательный процесс. Главные субъекты в котором — это студенты и преподаватели, а вовсе не администрация, как бы ей ни хотелось в это верить, и тем более не государство».

Может ли вуз исключить студента, задержанного на митинге Читать далее

Сопредседатель независимого профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин также называет решение администрации СамГТУ «вполне конъюнктурным» и «связанным с последними событиями». Он считает такое решение инициативой ректората, поскольку в других вузах подобные поправки пока не были приняты: «Есть вузы, которые действуют вынужденно, а есть те, кто старается бежать впереди паровоза».

«По моим наблюдениям, технические университеты отличаются большей жесткостью администрации по отношению к политическим выступлениям студентов и преподавателей,— поделился с “Ъ” господин Кудюкин.— Видимо, здесь играет роль связь с оборонной промышленностью и влияние силовых структур на ректорат».

Представитель «Университетской солидарности» считает поправки в Кодекс этики СамГТУ «неправомерным вмешательством в сферу, которая находится за пределами трудовой и учебной деятельности». Он напомнил, что в Трудовом кодексе есть пункт о возможности увольнения преподавателей за совершение «аморального проступка». «Но в самом ТК эта норма крайне размыта и никак не объяснена. И руководство университета пытается подобным документом конкретизировать понятие "аморалки"»,— предполагает он.

Теперь, когда документ уже принят, студентам и преподавателям СамГТУ будет сложно оспорить отчисление или увольнение по «митинговым» причинам, признает Павел Кудюкин.

«При подписании договоров они обязуются выполнять локальные акты университета. Это устав, правила внутреннего распорядка и прочие подобные кодексы. Если в них содержатся подобные прямые санкции — это очень опасно,— говорит представитель профсоюза.— Да, конкретный работник или студент может попробовать оспорить применение локального нормативного акта к себе. Можно, например, обратиться в прокуратуру, чтобы она вынесла представление о незаконности такого отчисления или увольнения. Но в нынешнее время, боюсь, прокуратура не будет оспаривать такой документ».

Напомним, ранее ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов подписал приказы об исключении трех студентов за участие в протестных акциях 23 января. Ректор отметил, что подписывал документы об отчислении «с болью в сердце», «переживал за каждого», «но закон есть закон»: «По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться». Студенты заявили “Ъ”, что намерены обратиться в суд.

В декабре 2020 года РУДН отчислил первокурсника Павла Крисевича из-за политического перформанса. Ректор университета Олег Ястребов посчитал, что акция студента в образе распятого Христа у здания ФСБ нарушает внутренний распорядок вуза, кодекс чести учащегося и «не соответствует моральному облику будущего специалиста». Господин Крисевич обратился в суд; его адвокаты из «Апологии протеста» утверждают, что отчисление студента нарушает одновременно и Конституцию России, и Конвенцию о правах человека.

Георгий Портнов, Самара; Александр Черных