«Отчисленный обучающийся может обратиться в правоохранительные органы» Может ли вуз исключить студента, задержанного на митинге

Российские вузы озаботились вопросом участия студентов и преподавателей в несогласованных акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального. Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов подписал приказы об исключении трех студентов за участие в протестных акциях 23 января. А Самарский государственный технический университет (СамГТУ) внес поправки в Кодекс этики: теперь педагоги могут быть уволены, а студенты отчислены за поход на такой митинг. По просьбе “Ъ” партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай изучила обновленный Кодекс этики СамГТУ. По мнению адвоката, этот документ не соответствует законодательству — более того, применив его, ректорат сам нарушит закон. Госпожа Тягай рассказала, на какие законы следует ссылаться студентам и преподавателям, желающим оспорить увольнение или отчисление по «митинговым» мотивам.

I

Нужно понимать, что обновленный Кодекс этики СамГТУ предусматривает неблагоприятные последствия для обучающихся и работников в связи с реализацией ими прав на свободу объединений и свободу слова. Эти права гарантированы Конституцией РФ (ст. 31, ст. 29) и международными правовыми актами (ст. 10, ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Такие права могут быть ограничены только федеральным законом и в прямо предусмотренных Конституцией РФ целях (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

II

Кодекс этики является локальным нормативным актом (ЛНА) образовательной организации. Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об образовании в РФ», локальные нормативные акты не являются составной частью законодательства об образовании. Более того, никакой ЛНА не может противоречить законодательству РФ. Это прямо следует из ч. 1 ст. 30 закона об образовании: «… образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом».

Более того, в ч. 4 указанной ст. 30 говорится, что «нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией».

III

Согласно ч. 1 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ», обучающиеся обязаны выполнять требования устава организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных ЛНА — но только по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. За неисполнение или нарушение ЛНА, касающихся именно этих вопросов, к обучающимся действительно могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление (согласно ч. 4 ст. 43 все того же ФЗ).

Но обсуждаемые нововведения Кодекса этики СамГТУ касаются иных вопросов, нежели организация и осуществление образовательной деятельности — поскольку участие в различного рода мероприятиях за рамками учебной деятельности не относится к таким вопросам. Очевидно, что изменение кодекса было продиктовано политическими мотивами.

IV

Обязанности преподавателей регламентированы трудовым договором, уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными актами. Но эти ЛНА в любом случае не могут ограничивать права работника, гарантированные ему Конституцией РФ и иными законами.

Соответственно, отчисление обучающегося либо увольнение работника на основании новых положений Кодекса этики СамГТУ будет являться незаконным.

Приказ об отчислении может быть оспорен в суде. Ссылаться необходимо будет на то, что ЛНА университета не соответствует законодательству РФ об образовании. И предусматривает возможность отчисления не в связи с неисполнением обязанностей по вопросу «организации и осуществления образовательной деятельности» — а в связи с неисполнением ЛНА, который принят по иному вопросу.

Более того, отчисленный обучающийся может обратиться в правоохранительные органы. Ведь «незаконное отчисление (исключение) из образовательной организации» — это административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ.

Незаконное увольнение также может быть оспорено в суде; работник вправе требовать восстановления его на работе.

V

Незаконность нововведений администрации СамГТУ следует даже из самих формулировок Кодекса этики. Уволить/отчислить могут за «распространение информации, формулирование позиции (в том числе в социальных сетях), которая направлена против государства, региона, университета, наносящей ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащей образ гражданина РФ, работника (обучающегося) университета». А также — за «участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ».

Возникает вопрос: понимает ли вуз, что распространение «информации, направленной против государства» (терминология Кодекса этики), по сути, представляет собой состав уголовного преступления? Например, ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В данном случае виновность человека подлежит доказыванию в порядке УПК — и устанавливается исключительно вступившим в законную силу приговором суда (на всякий случай напомним о презумпции невиновности — ст. 14 УПК РФ).

Участие в несанкционированном митинге (причем не всякое, а при определенных условиях) может образовывать состав административного правонарушения. Но и здесь виновность должна быть доказана в соответствующем порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда.

А из формулировок Кодекса СамГТУ следует, что вуз может отчислить/уволить человека, лишь узнав о состоявшемся факте «нарушений». В Кодексе этики отсутствует условие, что вина в совершении соответствующего преступления/правонарушения должна быть установлена судом.

Подготовил Александр Черных