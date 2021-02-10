«Интерфакс»: Юлия Навальная улетела из России в Германию

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия улетела из России в Германию, сообщил источник «Интерфакса». По его данным, госпожа Навальная улетела из Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

Алексея Навального арестовали 18 января после возвращения из Германии, где он лечился. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Фактически он будет находиться в колонии два года и восемь месяцев. Сегодня, 10 февраля, суд заочно арестовал оппозиционера Леонида Волкова. Он находится за границей.

О решении суда по делу Навального — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».