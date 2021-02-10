СКР попросил заочно арестовать Леонида Волкова

Следственный комитет России (СКР) попросил заочно арестовать координатора региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. Он обвиняется в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям из-за несанкционированных протестных акций 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Господина Волкова объявили в межгосударственный розыск, он находится за границей.

«В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ»,— сообщили в Басманном суде Москвы.

По версии следствия, Леонид Волков 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним прийти на акцию 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Сам оппозиционер ранее заявил, что вовлечения несовершеннолетних в акции протеста не было и уголовное дело «нарочито абсурдное».

Сторонники Алексея Навального в этом году провели уже три протестные акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами всего было задержано более 11 тыс. человек, заведено несколько уголовных дел.

Подробнее об уголовных делах читайте в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».