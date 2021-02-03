Дональд Трамп затаил в душе Флориду Бывший президент США готовится к обороне от импичмента и копается в причинах своего поражения

Американский президент Джо Байден остается важным, но не единственным из политических ньюсмейкеров в США. Бывший президент Дональд Трамп, скрывшись в своем имении во Флориде, продолжает генерировать новостные поводы. На фоне подготовки к рассмотрению в Сенате дела об импичменте, которое, судя по всему, обречено на провал, в СМИ попали внутренние документы с анализом президентской кампании господина Трампа, проливающие свет на причины его поражения.

Батч Бауэрс и Дебора Барбье — эти два уважаемых юриста (господин Бауэрс работал консультантом при Минюсте еще при президенте Джордже Буше-младшем, а госпожа Барбье более 15 лет работала федеральным прокурором) объявили, что покидают команду адвокатов Дональда Трампа. Произошло это за неделю до рассмотрения Сенатом дела об импичменте, намеченного на 8 февраля. Причем Батч Бауэрс эту команду возглавлял, и президент, по сути, остался без защиты — по крайней мере, другие юристы о работе на господина Трампа не объявляли.

Как стало известно телеканалу CNN, который первым сообщил об уходе юристов, причиной стали разногласия по поводу стратегии защиты.

Дональд Трамп требовал, чтобы адвокаты доказывали теорию о масштабном мошенничестве во время выборов и утверждали, что победу у него украли.

Юристы, в свою очередь, полагали, что говорить надо о неконституционности отрешения от власти президента, который уже и так ушел со своего поста. Экс-президент их доводам не внял.

Впрочем, опасаться ему не приходится: в конце января сенаторы голосовали по процедурному вопросу — имеют ли они право рассматривать дело об импичменте уже ушедшего президента. Против проголосовали все сенаторы-республиканцы за исключением пятерых.

Учитывая, что для осуждения необходимо две трети голосов сенаторов (при нынешнем соотношении кресел это означает как минимум 17 республиканцев), а практически все они отказались даже рассматривать дело «по существу», Дональд Трамп может позволить себе еще раз попытаться доказать неоднократно опровергнутую теорию об украденных выборах.

Между тем достоянием общественности стал внутренний доклад штаба Дональда Трампа, подготовленный его главным социологом Тони Фабрицио и проливающий свет на причины поражения политика, не имеющие ничего общего с утверждениями о махинациях. В 27-страничном документе, основой для которого стали экзит-полы в десяти «ключевых», «колеблющихся» штатах, отмечается, что Дональд Трамп утратил поддержку в социальных группах, которые помогли ему победить в 2016 году, в первую очередь среди белых американцев.

«Он утратил позиции практически в каждой возрастной группе, но больше всего среди белых, в особенности белых мужчин»,— говорится в документе.

Двузначным оказалось падение популярности среди белых американцев с высшим образованием. Наибольшее падение популярности президента была зафиксировано среди избирателей возрастом от 18 до 29 лет и старше 65 лет. Господин Трамп утратил былые позиции и среди богатых жителей пригородов.

Что касается причин подобной утраты доверия, их обозначено две. Первая — личное поведение президента. «Хотя большинство избирателей сказали, что не считают ни одного из кандидатов честным и заслуживающим доверия, у Байдена по этому показателю почти двукратное преимущество, особенно в штатах-перевертышах»,— пишут авторы, имея в виду штаты, в 2016 году «отошедшие» Дональду Трампу, а четыре года спустя — его оппоненту.

Вторая причина — ответ администрации Дональда Трампа на коронавирусный вызов. Борьба с эпидемией оказалась главнейшим вопросом для избирателей.

Большинство опрошенных сочли борьбу с вирусом важнее «открытия» экономики (на чем настаивал Дональд Трамп) и, в свою очередь, заявили, что 45-й президент США плохо справился с эпидемией.

Ни сам господин Трамп, ни господин Фабрицио на вопросы СМИ не ответили, однако еще прошлым летом Тони Фабрицио опубликовал 79-страничный доклад, где утверждал: чтобы победить, Дональду Трампу необходимо сосредоточиться на борьбе с пандемией. «До сих пор сохраняется масштабное различие между тем, на чем президент, по мнению людей, сосредоточен — на экономике,— и тем, на чем народ хочет, чтобы он был сосредоточен — на борьбе с коронавирусом»,— писал тогда социолог. Услышан он, судя по всему, не был.

Алексей Наумов