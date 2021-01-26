Солдат спит — импичмент идет

Американские законодатели пришли к соглашению: Сенат начнет рассматривать дело об импичменте Дональда Трампа 8 февраля. Несмотря на вступление в должность Джо Байдена, бывший президент остается в центре внимания общественности и СМИ. Заложниками ситуации «двоевластия» в информационном пространстве стали бойцы Национальной гвардии США, остающиеся в Вашингтоне в режиме ожидания, причем в условиях, приближенных к боевым.

Вечером в понедельник Палата представителей передала Сенату обвинение в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Обвинение состоит из одного пункта: умышленное провоцирование восстания. Верхняя палата Конгресса уже во вторник начнет подготовку к историческому процессу и приведет к присяге обвинителей. Начало рассмотрения по существу ожидается 8 февраля — по словам лидера сенатского республиканского меньшинства Митча Макконнелла, это позволит обеспечить справедливость процесса.

«У нас в повестке дня три важнейшие задачи: рассмотреть дело президента Трампа, потому что Палата представителей уже объявила ему импичмент; мощный законопроект о поддержке в условиях коронавируса; утверждение Кабинета, предложенного президентом»,— пояснил, в свою очередь, лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер, осваивающийся в роли де-факто руководителя Сената. «Процесс будет честным, но достаточно быстрым»,— пообещал демократ.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, пообещавшие взять курс на объединение страны, от участия в этом процессе отстранились. «Делами Конгресса будет заниматься Конгресс»,— заявила пресс-секретарь госпожи Харрис Эшли Этьен.

«Он (президент Байден.— “Ъ”) больше не в Сенате, и он полагает, что именно Сенату и (в целом.—– “Ъ”) Конгрессу стоит решать, какую ответственность должен понести бывший президент, как и когда все сделать»,— еще на прошлой неделе сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Готовится к импичменту и Дональд Трамп: накануне стало известно, что он нанял адвоката-республиканца Батча Бауэрса, специалиста по избирательному праву, представлять свои интересы в Сенате. Господин Бауэрс — известный и уважаемый коллегами юрист, работавший специальным советником по выборам при Министерстве юстиции при президенте Джордже Буше-младшем. Источники издания Politico из числа бывших помощников Дональда Трампа предполагают, что во время процесса экс-президент попытается еще раз доказать или по крайней мере заявить, что победа на выборах была у него украдена.

Кроме того, как заявил один из наиболее последовательных сенатских союзников господина Трампа Линдси Грэм, бывший президент уверен: дело об импичменте в отношении уже ушедшего президента неконституционно. С этим утверждением согласны многие члены Национального комитета Республиканской партии, которые в минувшие выходные обсуждали, защищать ли им президента и как это делать. Большинство из них сошлись во мнении, что делать это нужно. В частности, сенатор от штата Флорида Марко Рубио назвал дело об импичменте «глупым» и «вредным для Америки», а представитель штата Кентукки Рэнд Пол в эфире телеканала ABC отказался подтвердить, что выборы не были украдены.

Сенатор от штата Арканзас Том Коттон в беседе с Fox News заявил, что все больше сенаторов-республиканцев согласны: преследование бывшего президента Сенатом не предусмотрено конституцией.

В меньшинстве оказался давний критик экс-президента сенатор Митт Ромни. Он заявил: многие юристы считают, что преследование бывшего президента законно. Отказавшись подтвердить, что он проголосует за признание президента виновным, господин Ромни пояснил, что он хочет услышать аргументы защиты.

Пока политики обсуждают будущее Дональда Трампа и его импичмента, в вашингтонском Капитолии продолжают оставаться бойцы Национальной гвардии, хотя численность контингента с инаугурационных 25 тыс. снижается — в начале февраля в Вашингтоне будет 7 тыс. военнослужащих, причем если большинство останутся по своей воле, кто-то вынужден будет это сделать, подчинившись приказу.

Гвардейцы будут находиться в Капитолии и во время рассмотрения Сенатом вопроса об импичменте Дональду Трампу, и после этого. Издание Politico сообщает, что, по данным четырех источников, близких к процессу принятия решений, минимум 5 тыс. военнослужащих останутся в столице до середины марта. Дело в том, что 4 марта, с точки зрения сторонников теории заговора QAnon (в соответствии с воззрениями которых Божий посланник Дональд Трамп, находясь у власти, боролся с международной группировкой финансово-педофильской элиты), должна пройти некая «вторая инаугурация» Дональда Трампа. Власти, соответственно, опасаются выступлений.

Между тем ситуация на месте дислокации гвардейцев напоминает военную. В разговоре с Politico военнослужащие рассказали, что не знают, сколько им еще предстоит оставаться в Вашингтоне и в чем, собственно, заключается их задача. «Нет ни описания ситуации, ни задач. Это не похоже на военное задание. Обычно нам дают описание и четкие параметры задач и хотя бы примерный план их достижения»,— пояснил собеседник издания. В итоге гвардейцы, многие из которых имеют обычную мирную работу и семьи, вынуждены по 12–14 часов стоять в карауле в полном боевом обмундировании, а затем несколько часов ждать, пока их отвезут в гостиницы.

У них также имеются проблемы с продовольствием: выделенные пайки не утоляют голод после долгих, изнурительных и чаще всего бессмысленных смен, и солдаты вынуждены покупать еду самостоятельно на невысокое по сравнению с зарплатами на их основных работах жалованье. Кроме того, отсутствует прачечное обслуживание: солдаты вынуждены стирать одежду и термобелье, необходимое для многочасовых миссий в это время года, в раковинах гостиниц.

«Условия чрезвычайно суровые. Мы, считай, вошли и оккупировали город. Никогда не думал, что удастся получить такой опыт в американском городе, тем более в столице»,— пояснил Politico гвардеец, служивший в свое время на территории одной из стран Ближнего Востока и считающий нынешние условия сопоставимыми.

Помимо прочего, ситуация осложняется коронавирусом: позитивные результаты тестов получили уже более 200 военнослужащих, к тому же несколько сотен контактировавших с ними бойцов вынуждены изолироваться в своих гостиничных номерах. «Честно говоря, это не зона боев. Военных условий быть не должно»,— посетовал в разговоре с журналистами еще один гвардеец, дважды побывавший в командировках в Афганистане.

Алексей Наумов