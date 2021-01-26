Арест начинается в субботу

В Самаре во время несогласованного митинга за освобождение арестованного оппозиционера Алексея Навального задержаны около 160 человек. Об этом „Ъ“ рассказали в самарском штабе господина Навального, отметив, что количество митинговавших, оказавшихся в полиции, может быть больше. Еще накануне акции на пять суток арестовали координатора штаба Марину Евдокимову. В день мероприятия стало известно о задержании еще двух сотрудников штаба — Сергея Подсытника и Максима Лавицкого. Задержали и экс-сотрудника организации Евгения Трубченко. По разным оценкам, в митинге участвовали от двух до пяти тысяч человек. Эксперты считают, что количество участников могло быть больше, если бы организаторы согласовали акцию.

Прошедшая в Самаре в субботу, 23 января, протестная акция за освобождение оппозиционного политического деятеля Алексея Навального завершилась массовыми задержаниями. Как сообщили „Ъ“ сотрудники самарского штаба оппозиционера, по их данным задержаны 159 человек. Митинговавшие прошли от площади Героев 21й Армии до площади Славы, где располагается здание правительства Самарской области. Мероприятие не было согласовано с городской администрацией. Как ранее отметил в беседе с „Ъ“ профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский, по его оценке в митинге участвовало от двух до пяти тысяч человек. На своей странице в Фейсбуке господин Звоновский отметил, что такого масштабного протеста в Самаре не было 20 лет.

Накануне мероприятия полицейские задержали координатора штаба Марину Евдокимову, на нее составили протокол по 20.2 ч. 2 ­КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Суд арестовал госпожу Евдокимову на пять суток. В день акции задержали двух сотрудников штаба — Сергея Подсытника и Максима Лавицкого, а также бывшего сотрудника организации Евгения Трубченко. Двух последних вскоре отпустили, выдав им преду­преждение. Сергей Подсытник, на которого составили протокол об организации митинга, остался в отделении полиции. Вечером того же дня стало известно о задержании председателя незарегистрированной Либертарианской партии России Бориса Федюкина, который якобы тоже является организатором несогласованного митинга. В автозаке оказались и два бывших журналиста «Эха Москвы в Самаре» Гор Мелконян и Сергей Лейбград, однако вскоре их отпустили на волю.

• Митинги, шествия и акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу как минимум в 125 городах страны. Подсчитать точное количество участников мероприятий оказалось невозможно даже в Москве. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов), соратник Алексея Навального Иван Жданов заявил СМИ, что в столице митинговали более 50 тыс. человек. Вечером в воскресенье глава международной «Агоры» адвокат Павел Чиков сообщил, что в России возбуждено минимум 14 уголовных дел «по следам протестов» 23 января. Из них 12 — по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 (хулиганство) УК РФ.Два дела возбуждены по отредактированным в 2020 году ст. 267 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 236 (наруше­ние санитарно-эпидемио­логичес­ких правил).

В Ульяновске по разным подсчетам в акции приняли участие от полутора до трех тысяч человек. Как отмечают эксперты, за последние 10 лет это самая многочисленная акция в городе. По последним данным, задержано было 23 человека, на всех составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По оценке юриста правозащитной организации «Комитет против пыток» Альбины Мударисовой, в Оренбурге протестующих было около 1000 человек. Другой юрист организации — Сергей Бабинец сообщил, что в городе было задержано чуть больше 20 человек, «но адвокатов на всех не хватало». В социальных сетях появились видеозаписи с насильственным задержанием и избиением участников оренбургской акции сотрудниками ОМОН.«Комитет против пыток» собирает информацию об этом. «На акции было много представителей следственного комитета Оренбургской области. Уверен, что следователи в понедельник по личной инициативе начнут проверку законности действий сотрудников ОМОН Рос­гвардии по применению дубинок к горожанам. Если нет, то мы сами их вежливо попросим»,— написал в Facebook Сергей Бабинец.

Как рассказал „Ъ“ сотрудник самарского штаба Максим Лавицкий, у Сергея Подсытника и Бориса Федюкина истекли 48часовые сроки задержания, однако в суд они еще не доставлены (по данным на 17:56 (MSK+1). — „Ъ“). «Срок задержания Сергея Подсытника истек в 16:30, Бориса Федюкина — в 15:50. Их незаконно удерживают в автобусе полиции, везут в Промышленный районный суд». Как отметил собеседник издания, в тот же суд везут сторонника Алексея Навального Дениса Устяка, но о том, истек ли его срок задержания, неизвестно, «поскольку ему не выдали копию протокола задержания». Кроме того, как сообщил господин Лавицкий, истек срок задержания у сторонника Алексея Навального Виктора Санженакова, которого везут в Железнодорожный район­ный суд.

По мнению депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева от КПРФ, который выступал организатором ряда самарских митингов, участников субботней акции было от трех до пяти тысяч. Самой массовой депутат ее не считает, хотя количество людей его впечатлило. «Безусловно, она одна из самых массовых, наряду с митингом против повышения пенсионного возраста в 2018 году с пятью тысячами человек и митингом за честные выборы в 2012 году, где, по моей оценке, было около четырех тысяч человек»,— говорит господин Матвеев. Как он отмечает, оценивая число участников, стоит учитывать, что акция была несанкционированная: «Несогласованный характер акции с последующими возможными штрафами, арестами отпугивает значительную часть людей, готовых выйти на улицу. Раз такое значительное количество людей вышло в формате несанкционированной акции, то, на мой взгляд, власть должна задуматься об этом. И можно умножать количество потенциальных участников в два раза, если бы акция была согласованной». Депутат добавил, что многие, на его взгляд, вышли на улицу не в связи с арестом Алексея Навального, но учитывая этот фактор и используя его для выражения накопившегося недовольства положением дел в стране. В областном УМВД и правительстве региона от комментариев ­отказались.

Сабрина Самедова