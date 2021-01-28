Преподаватели СамГТУ примут 31 января зачеты и экзамены

Преподаватели Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в воскресенье, 31 декабря, будут принимать зачеты и экзамены по всем дисциплинам. Об этом сообщается в официальной группе учебного заведения в «ВКонтакте».

В сообщении было сказано, что «при пересдаче можно рассчитывать на самую высокую оценку», однако позже эта информация была удалена.

Ранее сообщалось, что 31 января в Самаре планируется шествие сторонников Алексея Навального. Главный корпус СамГТУ находится на ул. Молодогвардейской, по которой планируют пройти протестующие.

Андрей Сазонов