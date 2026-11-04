С тишиной не Сходня
Поможет ли новая схема взлета в Шереметьево снизить уровень авиашума
С 26 ноября в аэропорту Шереметьево начнет действовать дополнительная временная схема взлета с первой полосы. Самолеты больше не будут пролетать над густонаселенным центром микрорайона в подмосковных Химках, что позволит избавить жителей от постоянного шума.
Этого добилась Генпрокуратура после жалоб жителей Сходни на сильный шум. По требованию ведомства Минтранс, Росавиация и руководство аэропорта скорректировали схему полетов. На работу самого аэропорта изменения не повлияют, говорит главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:
«Принципиально организация полетов не меняется, просто вводится дополнительный маршрут вылета с одной из взлетно-посадочных полос, центральной северной ВПП-1. Действительно, в данном случае самолеты смогут обходить при взлете центральную часть Сходни, потому что там уже достаточно давно жалуются на шум.
Для людей, которые живут под траекторией взлета, улучшение может быть ощутимым. Но это не означает, что самолеты в принципе перестанут летать над Сходней: вводится дополнительная схема вылета, то есть остальные не отменяются. Схемы захода остаются теми же, но при заходе шум не настолько сильно мешает. То есть для пассажиров и для работы аэропорта, в общем-то, ничего не меняется. Насколько тише будет, сможем узнать после 26 ноября».
В сентябре 2019 года в Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу. Благодаря этому аэропорт смог принимать и отправлять до 100 рейсов в час вместо прежних 65. Но жители Химок сразу начали массово жаловаться на шум самолетов. В Росавиации тогда заявили, что все маршруты разработаны по правилам, а полностью избавиться от шума без ущерба для полетов невозможно.
Единственный выход — расселять жителей районов, которые страдают от авиашума, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев:
«Все, что расположено под глиссадами в районе аэродрома, подвержено воздействию шума, частичному выбросу двигателей самолетов. Устранить это невозможно, не закрывая аэропорт целиком. Никакие меры там иначе предпринять нельзя. Что касается конкретно микрорайона Сходня, чисто теоретически есть возможность самолетам чуть-чуть раньше отворачивать в сторону, не пролетая над центром микрорайона.
Скорее всего, придется уходить вправо в сторону области, а не Москвы. Но посадку так произвести нельзя, и садящиеся самолеты все равно будут проходить по определенной глиссаде, используя автоматические системы посадки, в ручном режиме в том числе. Но это гораздо меньший уровень шума, чем от взлетающего самолета, по понятным причинам: двигатели работают на гораздо меньших оборотах и производят меньше шума.
Проблема с шумом, естественно, не вчера появилась. И решать ее нужно исключительно расселением тех территорий, над которыми происходит максимальное вот это шумовое и эмиссионное загрязнение. Другого варианта нет. Эти территории надо переводить в какую-то другую категорию, отводить эту зону под промышленные парки или еще под какие-то территории, которые не так чувствительны к уровню шума или эмиссионных выбросов».
К 2021 году проблема обострилась. Жители Москвы и Подмосковья прозвали бесконечный рев самолетов «адским авиашумом». В том же году Шереметьево изменило маршруты взлета и посадки, чтобы снизить шум в Митино, Красногорске, Юрлово и Сабурово. При этом в ведомствах подчеркнули, что решение приняли не из-за жалоб жителей, а ради оптимизации воздушного движения.