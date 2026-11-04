С тишиной не Сходня

Для людей, которые живут под траекторией взлета, улучшение может быть ощутимым. Но это не означает, что самолеты в принципе перестанут летать над Сходней: вводится дополнительная схема вылета, то есть остальные не отменяются. Схемы захода остаются теми же, но при заходе шум не настолько сильно мешает. То есть для пассажиров и для работы аэропорта, в общем-то, ничего не меняется. Насколько тише будет, сможем узнать после 26 ноября».