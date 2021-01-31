В Самаре проходят массовые задержания участников акции в поддержку Навального

Самарская площадь Фото: Сабрина Самедова

Возле культурно-развлекательного центра «Звезда» прошли массовые задержания, пришедших на акцию протеста в поддержку Алексея Навального. Кроме того, задержана координатор самарского штаба Навального Марина Евдокимова.

КРЦ «Звезда», от которого должны были стартовать митингующие, оцепила полиция и ОМОН. В районе митинга не работает интернет.

Площадь Славы, конечный маршрут акции, загородили металлическими ограждениями и живой цепью из сотрудников ОМОНа. Также огорожена Самарская площадь, которая находится рядом с площадью Славы. Митингующие собрались напротив Самарской площади.

В Самаре участники протестной акции планировали собраться у КРФ «Звезда» в 12.00 (MSK+1) и направиться к площади Славы.

Ани Айвазян