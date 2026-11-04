Более 30 россиянок задержали в ночных клубах Турции за «нарушение морали»
В Анкаре задержаны 34 гражданки России. Их обвиняют в нарушении морали и общественного порядка, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Турции.
По данным диппредставительства, задержания прошли 23 октября во время полицейских рейдов в ночных клубах Анкары «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Россиянок поместили в депортационный центр «Акюрт». С ними работает турецкий адвокат. У женщин изъяли мобильные телефоны, но им разрешили звонки родственникам по стационарному телефону.
Решение о мере пресечения должен вынести суд, его дату в посольстве не назвали. «По линии посольства были предприняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам, а также прояснения причин задержания и условий их содержания»,— добавили в пресс-службе российской дипмиссии.