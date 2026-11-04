Более 30 россиянок задержали в ночных клубах Турции за «нарушение морали»

По данным диппредставительства, задержания прошли 23 октября во время полицейских рейдов в ночных клубах Анкары «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Россиянок поместили в депортационный центр «Акюрт». С ними работает турецкий адвокат. У женщин изъяли мобильные телефоны, но им разрешили звонки родственникам по стационарному телефону.