Высланы благими намерениями

И без того напряженные отношения России и Евросоюза становятся все более конфронтационными. В понедельник вечером было объявлено о высылке трех российских дипломатов из стран ЕС — по одному из ФРГ, Швеции и Польши. При этом из Берлина, по данным “Ъ”, высылают весьма высокопоставленного сотрудника посольства РФ. Это ответ на объявление российским МИДом персоной нон грата трех дипломатов из этих стран за то, что те якобы принимали участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В ближайшее время ситуация может усугубиться: ЕС готовится ввести новые санкции против России и пересмотреть связи с ней. Москва же в «обрушении отношений» винит Брюссель.

Три на три

Российских дипломатов высылают из посольств в Берлине и Стокгольме, а также генерального консульства в Познани. При этом, по информации “Ъ”, в случае с Германией речь идет о весьма высокопоставленном сотруднике дипмиссии — старшем советнике Викторе Сазонове, возглавляющем группу внутренней политики и двусторонних отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решения европейских стран «необоснованными и недружескими». «Это продолжение череды действий, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела»,— заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь, власти ФРГ, Швеции и Польши уточнили, что объявление российских дипломатов персонами нон грата стало ответом на выдворение из России трех сотрудников дипмиссий их стран. Среди тех, кого выслали из РФ, оказался и высокопоставленный представитель посольства ФРГ — глава политического отдела Виктор Рихтер. Его, шведа и польку обвинили в том, что они приняли участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге.

В комментарии МИД РФ по поводу высылки сказано, что «действия европейских дипломатов, сознательно предпринятые в нарушение российского законодательства, неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что посредством высылки «российская сторона четко продемонстрировала, что подобного терпеть не намерена».

В МИД ФРГ в понедельник, однако, подчеркнули, что считают решение Москвы «никоим образом не обоснованным». «Германский дипломат всего лишь выполнял свою предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях задачу, а именно законным путем получал информацию о происходящем в стране»,— настаивают в ведомстве. Со схожими заявлениями выступили власти Швеции и Польши.

Между тем в МИД РФ участие европейских дипломатов в протестных акциях называют «зафиксированным». По словам Марии Захаровой, они «были пойманы с поличным».

Ранее в новостных выпусках российских телеканалов были продемонстрированы записи с камер наблюдения в Москве и Санкт-Петербурге, на которых видны те самые высланные из России дипломаты. Впрочем, показанные кадры не подкрепляют версию о том, что они именно «участвовали» в демонстрациях, а не наблюдали за ними.

Они не несут плакатов, не выкрикивают лозунгов, хотя и снимают происходящее на телефоны. Тем не менее власти РФ сочли, что их действия противоречат положению той же Венской конвенции о том, что дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела страны, в которой они работают.

Источники “Ъ” в госструктурах РФ подчеркивают, что решения в отношении европейских дипломатов приняты «по совокупности факторов». На действия Москвы повлияли несколько сюжетов: объявление военными лабораториями ФРГ и Швеции о том, что в крови Алексея Навального обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок», и отказ властей этих стран от предоставления соответствующих доказательств России; поддержка этими странами действий внесистемной российской оппозиции, прежде всего Алексея Навального. В качестве доказательств такой поддержки один из собеседников “Ъ” упомянул состоявшуюся в понедельник на платформе постпредства Польши при ЕС онлайн-встречу с представителями «Фонда борьбы с коррупцией», который в России считается иностранным агентом.

Собеседники “Ъ” в дипведомствах стран ЕС, которые затронула эта история, имеют противоположный взгляд на вещи. Они настаивают на том, что Россия пошла на беспрецедентное обострение, вызвав послов ФРГ, Швеции и Польши на Смоленскую площадь именно 5 февраля, то есть в день, когда в Москве с визитом находился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Как уже сообщал “Ъ”, гость узнал о происходящем во время обеда с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, причем не от него, а из утечек в СМИ. Обед состоялся уже после пресс-конференции в Доме приемов МИДа, в ходе которой Жозеп Боррель вел себя пассивно по сравнению со своим российским коллегой, который обрушился на западные страны за их собственные нарушения в сфере прав человека. В дипведомствах стран ЕС убеждены: если бы Жозеп Боррель узнал о готовящейся высылке до выхода к прессе, он бы не пасовал.

«Могут быть и санкции»

На протяжении выходных европейские СМИ подбирали различные эпитеты, чтобы охарактеризовать подобное завершение официальной части и без того спорного визита — от «унижения» до «катастрофы». В понедельник во внешнеполитической службе ЕС попытались исправить ситуацию и выпустили заявление от имени Жозепа Борреля, выдержанное в куда более резкой тональности, чем его выступление в Москве. Глава МИД ЕС объясняет, что решился на вояж, чтобы понять, «заинтересованы ли российские власти в разрешении наших разногласий и устранении негативной динамики наших отношений». «Наблюдаемая мной реакция явно свидетельствует об обратном»,— пишет он. Свою поездку он называет «очень непростой». Жозеп Боррель подчеркивает, что одной из ее ключевых целей стало «прямое выражение решительного осуждения» последних событий в России со стороны ЕС. Речь идет об «отравлении, аресте и осуждении Алексея Навального, а также сопутствовавших им массовых арестах тысяч демонстрантов».

«В Брюссель я вернулся глубоко обеспокоенным перспективами развития российского общества и геополитической стратегией России,— признается дипломат.— Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, исходившие от российских властей в ходе визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Судя по всему, Россия все больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию». По его словам, разговор с российским коллегой вышел «напряженным», а его просьбу к Сергею Лаврову пересмотреть решение о высылке дипломатов оставили без внимания.

«Европейскому Союзу придется определиться с последствиями этого, тщательно наметить желаемый курс наших отношений с Россией и следовать ему решительно и сплоченно»,— пишет глава МИД ЕС. И предупреждает: среди дальнейших шагов «могут быть и санкции».

Дальнейшие меры в отношении России — и, вероятнее всего, имена новых потенциальных фигурантов черных списков — в ближайшие дни будут обсуждать на различных европейских площадках. Так, во вторник Жозеп Боррель отчитается об итогах визита перед коллегией Еврокомиссии и отдельно — перед депутатами Европарламента. 22 февраля он проведет встречу с главами внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС. Подвести неутешительные итоги визита и наметить контуры новых взаимоотношений с Москвой лидеры ЕС планируют на саммите 25–26 марта.

В понедельник вечером на комментарий Жозепа Борреля отреагировал Сергей Лавров. По его словам, это Евросоюз в 2014 году «сам обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной».

«Первопричиной стала поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской»,— заявил глава МИД РФ.

В результате, по его словам, приостановлены саммиты Россия—ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства РФ с Еврокомиссией, «заморожены» форматы постоянного совета партнерства Россия—ЕС и два десятка отраслевых диалогов.

Он отметил, что российская сторона подтвердила на переговорах в Москве нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом — «на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга». «При таком подходе готовы и на взаимодействие по отдельным направлениям, где наши интересы совпадают. В Москве были согласованы такие области углубления сотрудничества, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата. Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня»,— подчеркнул Сергей Лавров. И добавил: «Если не приносить ее в жертву геополитическим играм».

Галина Дудина, Елена Черненко