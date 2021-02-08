На Кубани больше 48 тысяч человек вакцинировались от коронавируса

В Краснодарском крае 48,2 тыс. жителей поставили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди них полный курс вакцинации прошли уже 11 тыс. человек. Вакцинация ведется на базе медицинских учреждений края открыли 97 стационарных центров вакцинации.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, на прошлой неделе Краснодарский край получил крупнейшую на сегодняшний день партию вакцины от коронавирусной инфекцией общим объемом 50 тыс. доз. По данным краевых властей, всего с декабря 2020 года до конца февраля 2021 на Кубань поступит свыше 235 тысяч доз.

В Краснодаре 5 февраля открыли пятый мобильный пункт вакцинации, который расположен в ТРЦ «СБС Мегамолл». Кроме того, 6 февраля первый такой пункт заработал в Крымском районе. Планируется, что всего в крае будет открыто 24 мобильных пункта, где можно поставить прививку от COVID-19.

Алексей Белянин