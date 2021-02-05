Кубань получила 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

Краснодарский край получил крупнейшую на сегодняшний день партию вакцины от коронавирусной инфекцией общим объемом 50 тыс. доз. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, число желающих привиться в крае с каждым днем становится все больше.

«Сейчас краевой минздрав распределяет полученные дозы среди центров вакцинацииВсе медработники ковидных госпиталей, учителя, которые выразили желание сделать прививку, ее уже получили. Но, безусловно, эти категории сотрудников остаются в приоритете», — прокомментировал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 27 января 2021 года сообщалось, что медицинские учреждения Краснодарского края получили еще 17 тыс. доз вакцины от коронавируса. Общее количество полученной вакцины на Кубани достигло 40 тыс. доз. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли уже 10 тыс. жителей региона.

До конца месяца Кубань в общей сложности должна получить около 200 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Алексей Белянин