В Краснодаре в «СБС Мегамолл» открыли пятый прививочный пункт от COVID-19

В Краснодаре 5 февраля 2021 года в ТРК «СБС Мегамолл» начал работу пятый мобильный прививочный пункт от коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Пункт расположен на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса и работает без выходных с 10.00 до 17.00. Чтобы сделать прививку, необходимо прийти с паспортом, страховым полисом и СНИЛСом. Известно, что массовая вакцинация на территории Кубани проводится двухкомпонентными вакцинами «Спутник V».

В краевом минздраве отмечают, что если у пациента есть признаки ОРВИ или повышенная температура, вакцинацию переносят. Каждый привитый получает сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день он сможет получить второй компонент вакцины.

В настоящий момент общее число центров вакцинации на Кубани достигло 102. Жители Краснодара могут пройти вакцинацию в мобильных пунктах, расположенных на Главной городской площади, на территории ТРК «Красная Площадь» и в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной.

Всего по краю первый этап вакцинации прошли порядка 40 тыс. человек, полный курс - около 10 тыс. человек. На днях край получил еще порядка 50 тыс. доз вакцины.

Как писал “Ъ-Кубань”, к февралю Краснодарский край ожидал более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Наталья Решетняк