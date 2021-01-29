На Кубани количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 увеличат до 24

Власти Краснодарского края увеличат до 24 количество мобильных пунктов вакцинации, где можно поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Из общего количества 21 мобильный комплекс приобрели в рамках реализации нацпроекта «Здоровье».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратил внимание, что среди жителей региона востребованы мобильные пункты вакцинации, поручив увеличить их количество.

По данным на 29 января 2020 года в Краснодарский край поступило 42 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. 27 января сообщалось, что регион получил еще 17 тыс. доз Всего до конца февраля в край должны привезти 235 тыс. доз. Всего прививки в крае поставили уже 21,3 тыс. человек, среди них полный курс прошли более 7 тыс. человек.

28 января было аноносировано, что минздрав Краснодарского края разработает организованную схему подвоза жителей региона в пункты вакцинации сельское местности. особое внимание планируется уделить людям пожилого возраста.

Вениамин Кондратьев также заявил о необходимости наладить систему информирования жителей региона о наличии вакцины в том или ином медучреждении. Он подчеркнул, что не должно возникать ситуаций, когда желающие поставить прививку приезжают в больницу, а им говорят, что вакцины нет.

Алексей Белянин