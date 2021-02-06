В Крымском районе заработал мобильный прививочный комплекс от COVID-19

В Крымском районе начал работу передвижной прививочный медицинский комплекс от коронавируса, сообщает пресс-служба краевой администрации. Он стал шестым из 24, которые планируют запустить в регионе для массовой вакцинации. Большая часть приобретена в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

6 февраля комплекс работал в станице Троицкой, где прививки получили 40 членов совета ветеранов. Далее мобильный прививочный пункт проследует по всем поселениям района. В каждом населенном пункте он будет работать по 1-2 дня. С графиком можно будет ознакомиться на сайте и в официальные аккаунтах администрации Крымского района.

Как писал “Ъ-Кубань”, 5 февраля 2021 года в ТРК «СБС Мегамолл» начал работу пятый мобильный прививочный пункт от коронавируса. Также жители Краснодара могут пройти вакцинацию в мобильных пунктах, расположенных на Главной городской площади, на территории ТРК «Красная Площадь» и в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной.

Всего по краю первый этап вакцинации прошли порядка 40 тыс. человек, полный курс - около 10 тыс. человек. На днях край получил еще порядка 50 тыс. доз вакцины.

Наталья Решетняк