Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что средненедельное число заболевших COVID-19 на Украине сократилось в три раза. Суточный прирост числа заразившихся в стране последние три дня также снижается: за последние сутки, по данным оперштаба, там зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом. Вчера, 7 февраля, и позавчера этот показатель достигал 3370 и 4310 соответственно.

«Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших»,— сказал господин Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» (цитата по ТАСС).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Украина занимает 17-е место в мире по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии — 1,3 млн человек. Умерли там за все время почти 25 тыс. человек с диагностированным COVID-19.