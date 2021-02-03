The Lancet расписался за «Спутник V»

В Европе с осторожным оптимизмом встретили данные об эффективности российской вакцины. Во вторник авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал предварительные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Препарат оказался эффективен более чем на 91% и достаточно безопасен. Канцлер Германии Ангела Меркель после этого заявила: «Мы увидели хорошие данные о российской вакцине». А представитель ВОЗ в Европе Ханс Клюге отметил, что такая публикация — неотъемлемая часть ускоренной регистрации «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения. Каковы теперь перспективы препарата в мире? И сколько времени займет полная вакцинация в России? Выяснял Александр Рассохин.

Скептики неоднократно критиковали «Спутник V» за неполную информацию о вакцине, даже когда в авторитетном мировом медицинском журнале The Lancet появились результаты первой и второй фазы испытаний препарата. Оппоненты подчеркивали малое число добровольцев, а также сомневались в подлинности данных Центра имени Гамалеи. Теперь издание опубликовало предварительные итоги финального, третьего этапа исследований. Эффективность «Спутника V» — свыше 91,5%, опасных осложнений не выявлено, а побочные эффекты протекали в легкой форме: повышалась температура, появлялся зуд в месте укола, а также общая слабость.

Окончательные итоги испытаний станут известны в мае. Но и промежуточные данные подтверждают качество отечественной вакцины и приближают регистрацию препарата в Европе, считает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков: «Во всех странах решение о вакцинации тем или иным препаратом принимается на основании публичных данных о клинических испытаниях. Минздраву нужно доносить все в виде какого-то пакетного исследования, но здесь еще есть общественное мнение, научное. Эта публикация дает возможность сделать историю прозрачной, к чему-то апеллировать. Уже не упрекнешь, как это было раньше, что какая-то информация скрывается. Вот — пожалуйста — достаточно полные исследования».

Вместе с тем прививочная кампания в России не столь масштабна, как, к примеру, в Китае или США. По крайней мере, если верить данным агентства Bloomberg, в Соединенных Штатах провакцинировались около 27 млн человек, тогда как в России, по информации Центра имени Гамалеи, от 1 млн до 1,5 млн. О чем говорит такая разница? Одна из проблем, которая тормозит вакцинацию в стране, — это страх и скепсис многих россиян, а вторая — сложность при производстве препарата, подчеркивает основатель биотех-фонда ATEM Capital Антон Гопка: «Ест комбинированная вакцина из двух элементов. Производство одной вакцины сложно наладить, а у нас речь идет о двух разных компонентах, в том числе по этой причине другие зарубежные фармкомпании по этому пути не пошли. Все еще требуется запуск серьезной маркетинговой кампании по продвижению массовой вакцинации. Я думаю, что после такой публикации скептиков станет, безусловно, меньше».

Если Pfizer, который объединяет в своих руках множество площадок, может производить масштабные объемы вакцины, то для многих российских разрозненных компаний это в новинку. Кроме того, есть и логистическая проблема, подчеркивает председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев. Изначально «Спутник V» должен был храниться и перевозиться при температуре -18 градусов. Минздрав смягчил требования только две недели назад. «Российская инфраструктура здравоохранения оказалась не готова к этой логистической части. Массово производит, по сути, один производитель, и, по информации от него, проблемы с производством гораздо меньшие, нежели проблемы с транспортировкой, хранением и вакцинацией на местах»,— пояснил Иноземцев.

Глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал, что в феврале Россия сможет выпускать 7 млн доз «Спутника V», а в марте — 15 млн. Кроме того, весной должно стартовать производство вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», а также препарата от Центра имени Чумакова, подчеркивает Герман Иноземцев. Только задействовав их, а также решив проблему с логистикой, можно ускорить прививочную кампанию в стране, продолжает эксперт: «При нынешних темпах вакцинации, я прикинул, уйдет не меньше трех лет, чтобы провакцинировать 70% населения, а это очень долго и неэффективно. Единственная надежда на то, что и объявленная вариация лиофилизированного “Спутника”, и те вакцины будут храниться и перевозиться при температуре +2…+8, что позволит выйти на массовую вакцинацию не по заявлениям, а реально».

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В Российском фонде прямых инвестиций рассчитывают, что вакцинация в стране завершится к июню. Всего же в этом году, как уверяют в РФПИ, фармпредприятия смогут произвести 700 млн доз препарата. И с учетом проблем с вакцинами от компаний AstraZeneca и Pfizer, не исключено, что вскоре закупать «Спутник V» начнет и Европа.