В РФПИ готовы передать Украине технологии для производства «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов приступить к совместным испытаниям комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca на территории Украины, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V"», — сказал господин Дмитриев в эфире программы «Вести». Он добавил, что в РФПИ придерживаются позиции, что вакцины должны оставаться вне политического поля.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» 30 декабря обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации «Спутник V». Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ответ заявил, что регистрация в стране «Спутник V» для производства и вакцинации граждан невозможна до окончания третьей фазы испытаний.

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».