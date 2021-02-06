Telegram заблокирует каналы с персональными данными силовиков

Мессенджер Telegram решил заблокировать каналы, которые публикуют адреса и номера правоохранителей, прокуроров, судей, а также журналистов и медиаменеджеров, заявил его основатель Павел Дуров. Он отметил, что призывы к насилию недопустимы. Также из-за подобных каналов возникли проблемы с обновлением для iOS.

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию»,— написал Павел Дуров у себя в Telegram.

Он уточнил, что из-за «эмоционального накала» Telegram не хотел принимать поспешных решений, однако из-за существования подобных каналов он не может получить одобрение Apple для обновления для iOS. «В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными»,— сообщил господин Дуров.

Ранее “Ъ” сообщал, что после митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Telegram появился канал, который собирает и публикует персональные данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях. Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, объяснили эксперты.

Подробности — в материале “Ъ” «Органы распознания».