Журналиста в полиции приняли по одежке

30 часов обязательных работ назначил суд фотографу екатеринбургского портала 66.ру Алексею Школе, задержанному на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Господин Школа работал на мероприятии как официальный представитель СМИ, о чем свидетельствует продемонстрированное им полиции редакционное задание. Однако суд счел доказательством виновности то, что на его одежде не было опознавательных знаков сотрудника СМИ. Такого знака до сих пор не существует — создаваемая рабочая группа Роскомнадзора, Росгвардии, МВД и Союза журналистов России в ближайшее время должна разработать специальную символику для работы СМИ на массовых акциях. Между тем около пятидесяти свердловских журналистов подписали обращение к руководству полиции и прокуратуры с просьбой проверить действия сотрудников ОМОНа, задержавших фотографа.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 30 часов обязательных работ фотокорреспонденту портала 66.ru Алексею Школе, который был задержан во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Он был признан виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

На несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 23 января, по разным данным, собралось от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности, в уральской столице были задержаны 14 человек. После завершения шествия задержали координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на 10 суток. Также были составлены протоколы на двоих несовершеннолетних по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Аналогичное шествие прошло 31 января.

Алексей Школа присутствовал на акции как официальный представитель СМИ, рассказал “Ъ” главный редактор портала Дмитрий Шлыков.

При задержании, по словам главреда, журналиста ударили дубинкой, а в отделе полиции №9 сотрудники полиции отняли телефон. При этом полицейские знали, что господин Школа исполняет профессиональные обязанности: копию редакционного задания приложили к протоколу. «Суду редакционное задание также было предоставлено как главное доказательство того, что на шествии Алексей Школа работал, а не принимал в нем участие,— отметил господин Шлыков.— Но судья не услышал доводы защиты».

Главным доводом суда в пользу виновности Алексея Школы стало то, что на его одежде не было отличительных знаков сотрудника СМИ. Защита возразила, что конкретные отличительные знаки до сих пор не утверждены Роскомнадзором и МВД, а значит это требование для журналистов несущественное.

«Сотрудники полиции ходят во время акций в штатском, но их не судят. Почему к журналистам особые требования, неясно»,— заключил Дмитрий Шлыков, добавив, что решение суда первой инстанции будет обжаловано в Свердловском областном суде.

Около пятидесяти журналистов Свердловской области подписали обращение к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, начальнику свердловского управления Росгвардии Константину Шуршину, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой и областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. В частности, журналисты просят проверить действия бойцов ОМОНа, задержавших Алексея Школу, и сотрудников полиции, забравших у фотокорреспондента телефон.

«Нас не красит ситуация, когда забирают фотокорреспондента в ходе массовой акции,— заявила в беседе с "Ъ" уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.— Мне бы очень не хотелось, чтобы это повторялось. Я не комментирую решение судов, но отмечу, что тоже рассчитывала на иное решение».

Госпожа Мерзлякова добавила, что аппарат омбудсмена готов помогать Алексею Школе обжаловать решение суда.

Между тем глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил в пятницу, что в скором времени для разработки отличительных признаков сотрудников СМИ для работы на массовых акциях будет собрана рабочая группа из сотрудников Роскомнадзора, Росгвардии и СЖР. Он отметил, что СЖР также намерен обсудить с МВД идею о разработке регламента поведения сотрудников полиции по отношению к журналистам.

Илья Смирнов, Екатеринбург