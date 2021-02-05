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Союз журналистов России хочет уточнить статус блогеров на митингах

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал провести конференцию журналистов для определения статуса блогеров во время работы на митингах и других мероприятиях. По словам господина Соловьева, сейчас блогеры не подпадают под закон о печати, «и что делать с их статусом, пока непонятно».

Глава СЖР отметил, что цифровые технологии «врываются в нашу жизнь». В настоящее время многие россияне занимаются производством контента для личных блогов и работают в том числе на митингах, добавил он. «Возможно, мы действительно соберем какую-то конференцию журналистскую для того, чтобы эти вещи обсудить по итогам всего того, что происходило недавно на улицах Москвы»,— сказал господин Соловьев в ходе конференции «Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно, что члены СПЧ и СЖР планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. В частности, это связано с массовыми задержаниями на несогласованных митингах в поддержку политика Алексея Навального. В союзе хотят подготовить регламент взаимодействия полицейских с представителями СМИ на таких мероприятиях.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полиции зачитают права журналистов».

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