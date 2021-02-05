Свердловские журналисты написали обращение к полиции и прокуратуре после задержания фотографа 66.ru во время работы на акции

Журналисты Свердловской области написали обращение после задержания фотографа 66.ru Алексея Школы во время работы на несанкционированной акции 23 января. Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил господину Школе 30 часов обязательных работ, признав его виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Обращение адресовано начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, начальнику управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области Константину Шуршину, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой и уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

На данный момент под обращением подписались 39 сотрудников свердловских СМИ, в том числе “Ъ-Урал”, 66.ru, РБК Екатеринбург, ЕАН, Е1.ru, Znak.com, It’s my city, «Правда УрФО», «В лесном», «Между строк», «Вечерние ведомости» и «Урал МБХ.медиа».

Публикуем полный текст обращения:

23 января 2021 года на протестном марше в Екатеринбурге сотрудники ОМОН задержали фотокорреспондента 66.RU Алексея Школу. Его ударили дубинкой, заковали в наручники и доставили в отдел полиции №9, где продержали несколько часов, отняв у него телефон. В отношении Алексея составили протокол об административном правонарушении. Его обвинили в том, что он принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя он лишь исполнял свои профессиональные обязанности.

Полицейские знали, что Алексей — журналист. Копию редакционного задания, подписанного главным редактором 66.RU, они приложили к протоколу. Этот документ присутствует и в материалах судебного процесса.

Тем не менее, 5 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Алексея участником несанкционированного массового мероприятия и приговорил его к 30 часам обязательных работ.

Мы, редакция 66.RU и ниже подписавшиеся журналисты Свердловской области считаем это решение неоправданным и воспринимаем действия сотрудников Росгвардии, полицейских и судьи как нарушение свободы слова и прав журналистов.

Просим вас:

1. Организовать и провести служебную проверку правомерности действий сотрудников ОМОН, необоснованно применивших силу к журналисту, который их не провоцировал, участия в протестном марше не принимал, задержанию не сопротивлялся.

2. Организовать и провести служебную проверку правомерности действий сотрудников отдела полиции №9 г. Екатеринбурга, отнявших у Алексея телефон и лишивших его связи с внешним миром.

3. Опубликовать результаты этих проверок.

4. Применить меры прокурорского надзора за судебным процессом над Алексеем Школой во второй инстанции — с целью недопущения судебных ошибок, нарушений российского законодательства и ущемления прав журналистов.

Михаил Мананников