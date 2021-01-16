Инаугурацию охраняют дозорами и заборами

В Вашингтоне в финальную стадию вступила подготовка к инаугурации 20 января избранного президента США Джо Байдена. Пройдет она куда менее торжественно, чем предыдущие. Из-за опасений новых беспорядков столицу патрулируют военные, а правоохранители США тщательно отслеживают активность сторонников нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа в соцсетях. Противники действующего президента уверены: он ответствен за беспорядки 6 января и должен понести наказание, пусть даже и после ухода со своего поста. По данным американских СМИ, рассмотрением вопроса об импичменте, который на этой неделе был объявлен Палатой представителей, Сенат займется спустя час после смены хозяина Белого дома.

До инаугурации Джо Байдена остается меньше недели. В нормальных условиях американскую столицу к этому моменту заполонили бы тысячи туристов, которые бы гуляли по Национальной аллее, скупали сувениры с изображением нового президента и ходили на бесплатные концерты американских суперзвезд.

Сейчас Вашингтон, в котором уже ввели чрезвычайное положение, напоминает скорее военный лагерь, чем место торжества.

Территория у Белого дома обнесена высоким черным забором с колючей проволокой. Ряд улиц в центре города перекрыт.

«Мы собираемся обеспечить безопасную инаугурацию»,— дал понять вице-президент США Майкл Пенс в четверг после совещания с представителями МВД, ФБР, Национальной гвардии и Секретной службы. Вашингтон будут охранять до 21 тыс. бойцов Нацгвардии (на инаугурации Дональда Трампа в 2016 году их было 8 тыс.). Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, из соображений безопасности была перенесена запланированная на воскресенье репетиция инаугурации — она пройдет на день позже. А сам господин Байден из тех же соображений отказался от плана добираться в Вашингтон на инаугурацию на поезде.

Своей безопасностью озаботились и члены Палаты представителей, которые на этой неделе объявили президенту Трампу импичмент. Особенно это касается десяти конгрессменов-республиканцев, проголосовавших за импичмент своего соратника по партии. Как рассказал в эфире телеканала MSNBC член Палаты представителей республиканец Питер Мейер, он и ряд его коллег из-за опасений за свою жизнь сейчас передвигаются «с вооруженным сопровождением».

«Многие из нас меняют свой распорядок дня, покупают бронежилеты. Печально, что нам приходится доходить до этого, но, знаете, мы ожидаем, что кто-то может попытаться убить нас»,— добавил господин Мейер.

Меры безопасности принимаются не только в Вашингтоне и не только жителями столицы. В Мичигане вокруг Капитолия также установят двухметровый забор. А полиция штата Нью-Йорк уже заявила, что усилила безопасность Капитолия в Олбани. «Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне, и по всей стране»,— пояснил директор ФБР Крис Рей. И добавил: «Мы отслеживаем все приходящие "наводки" — например, призывы к вооруженным протестам или иные потенциальные угрозы».

Напомним, решение усилить охрану Вашингтона в день инаугурации было принято на фоне событий 6 января. Тогда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США и устроили беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Заседание Конгресса, на котором утверждали победу Джо Байдена, было прервано, законодателей эвакуировали. Как сообщил глава ФБР, американские правоохранительные органы уже идентифицировали 200 подозреваемых и арестовали 100 человек за участие в тех беспорядках.

Президент Трамп, выступая после тех столкновений, утверждал, что ни к каким радикальным действиям не призывал и, следовательно, не несет ответственности за поведение лиц, участвовавших в штурме Капитолия.

Но демократы (да и некоторые республиканцы) с этим активно спорят — и намерены довести импичмент до конца. По данным Politico, Сенат перейдет к рассмотрению этого вопроса 20 января, буквально через час после инаугурации Джо Байдена. При этом, как отмечает издание, заручиться поддержкой сенаторов-республиканцев демократам будет непросто: многие посчитают импичмент неконституционным из-за того, что Дональд Трамп тогда уже перестанет быть действующим президентом.

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Политическое давление на господина Трампа продолжается и по другим направлениям. Как сообщила газета The Washington Post, генпрокуратура столичного округа Колумбия вызвала на допрос сына президента Дональда Трампа-младшего по делу о нецелевом использовании средств инаугурационного комитета его отцом в январе 2017 года. В декабре по этому же делу в прокуратуру вызывали старшую дочь главы Белого дома Иванку Трамп. А телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате США примерно в это же время анонсировал планы рассекречивания «массы документов», связанных с расследованием дела о возможных связях штаба Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Впрочем, заметно навредить Дональду Трампу, чьи позиции даже среди соратников по партии за последние дни и так всерьез пошатнулись, подобное решение уже вряд ли сможет.

Марина Коваленко, Павел Тарасенко