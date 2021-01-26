Около 5 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до окончания процедуры импичмента

В Вашингтоне продолжат работать около 5 тыс. военнослужащих Нацгвардии США, сообщил и. о. министра сухопутных сил США Джон Уитли. Он объяснил, что бойцы останутся в городе до завершения судебного разбирательства по импичменту 45-го президента Дональда Трампа. Ориентировочно, до середины марта.

«Они обеспокоены тем, что могут возникнуть ситуации, когда есть законные протесты — протесты, защищенные Первой поправкой, которые могут быть использованы злоумышленниками»,— сказал господин Уитли на брифинге (цитата по The Hill). Власти просят оказывать помощь правоохранительным органам Вашингтона, секретной службе США и полиции Капитолия.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей объявила ему импичмент и передала резолюцию в Сенат.

Из-за событий в Капитолии в Вашингтон направили около 25 тыс. бойцов Нацгвардии. Они обеспечивали безопасность на инаугурации Джо Байдена. К концу недели их число должно снизиться до 7 тыс.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Солдат спит — импичмент идет».