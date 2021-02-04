Илон Маск разогнал Dogecoin

Двухдневное молчание Илона Маска в соцсетях завершилось взрывным ростом криптовалюты Dogecoin. После нескольких твитов главы Tesla стоимость актива подскочила в моменте на 80%. Предприниматель сначала опубликовал снимок летящей в космос ракеты, с подписью Doge, а затем добавил еще один твит, где написал: «Dogecoin — крипта для народа». На прошлой неделе на этот актив обратила внимания армия частных инвесторов с Reddit. На форуме объявили, что Dogecoin нужно вывести в топ-3, и ее цена начала расти на сотни процентов. Смогут ли они добиться поставленой цели с поддержкой илона маска? И почему именно его посты так сильно влияют на рыночные котировки? Подробности — у Владислава Викторова.

Не прошло и двух дней, как Илон Маск объявил, что временно уходит из соцсетей, и он вновь опубликовал несколько взрывных твитов. В них он только лаконично упоминает о криптовалюте Dogecoin, и тут же ее котировки подобно той самой ракете на одном из снимков взлетают вверх. Такая же реакция была и на публикации предпринимателя, где он упоминал биткойн, польских разработчиков игр CD Projekt RED и компанию GameStop. Явление уже назвали «эффектом Илона Маска».

Только он имеет такое влияние на инвесторов, особенно тех, что сидят на форуме Reddit, отмечает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский. И все благодаря давнему разбирательству с Комиссией по ценным бумагам США. «Он в свое время назвал их комиссией обогащения шорт-селлеров, когда они заставили его прекратить инсинуации по поводу того, что Tesla станет частной компанией. Там было много разных разбирательств, он нанял суперадвокатов, которые в итоге его защитили, он отделался какими-то совершенно символическими штрафами. Это было нарушение закона на самом деле, потому что это называется материальной информацией, вообще-то»,— пояснил Рожанковский.

С тех пор он стал практически героем для некоторых миллениалов, которые хоть что-то понимают в торговле. Многие из них проводят время на Reddit. И когда они решили своими силами поднять акции компании GameStop, то их задачей было прежде всего наказать тех, кто играет на понижение. Многие пользователи форума считают, что именно шорт-селлеры виноваты в кризисе 2008 года, из-за чего семьи некоторых инвесторов с Reddit были вынуждены бедствовать.

И теперь кажется, что и Илон Маск встал на их сторону, хотя вообще-то за подобные твиты его могли бы и привлечь к ответственности, продолжает Владимир Рожанковский: «То, что делает Маск, должно восприниматься именно как инвестиционная рекомендация. Он говорит: вы как хотите, а я вот, например, Dogecoin купил. Если я сейчас напишу там что-то, и это будет дисклеймер, я могу просто за решетку угадить. Комиссия по ценным бумагам спит, никак не регламентирована активность в соцсетях. Маска в этой конкретной истории оштрафовать нельзя, он скажет: а где ваш закон, который регламентирует активность в соцсетях?»

Но пока Комиссия по ценным бумагам США просто «следит» за действиями инвесторов с Reddit, они тем временем рассчитывают, что Dogecoin с их подачи станет новой крупнейшей криптовалютой. Сама она появилась всего лишь как шутка двух айтишников в 2013 году. А теперь есть шанс, что ее стоимость как минимум приблизится к крупнейшим криптовалютам, считает замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалев. Особенно если в дело пойдут еще и крупные инвесторы.

«Пока, конечно, это больше похоже на хайповую историю. Но надо понимать, что многие подобные какие-то вещи, которые казались невозможными либо странными, все-таки сильно влияют на экономику, если не в глобальном смысле, то по крайнем мере локально, например, на заработки каких-то конкретных людей. Это может продолжаться как минимум несколько месяцев. И на Уолл-стрит, и на других улицах есть абсолютно разные финансовые компании, которые на разном специализируются, в том числе на криптовалютах, которые неизвестны»,— отметил Ковалев.

Впрочем, мелкие частные инвесторы могут обойтись и своими силами и действительно вывести Dogecoin в топ-3 мировых криптовалют. Но надо понимать, что на этом рынке действуют совершенно другие правила. Пока монета стремительно растет, но точно так же она может в один момент и подешеветь, отмечает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис:

«Люди должны понимать, что если биткойн имеет огромную волатильность, то есть он может подниматься вверх-вниз на 10-15%, для него это абсолютно нормально, то игры с такими монетами, как Dogecoin, еще более опасны.

Поэтому, если вы хотите поиграть на какую-то очень незначительную сумму, нужно понимать, что здесь нет фактического использования, как, например, с Ethereum. Последним пользуется огромное количество проектов как технологической инфраструктурой».

Но пока регуляторы не торопятся реагировать на попытки частных инвесторов переделать рынок, вполне вероятно, что вскоре рекордный рост начнут показывать и другие неожиданные акции. И, видимо, пока стоит и дальше наблюдать за твитами Илона Маска.