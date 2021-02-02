Бунт трейдеров с Reddit вышел на новый уровень Чем может завершиться конфликт пользователей соцсети и игроков с Уолл-стрит

Противостояние частных инвесторов и крупных фондов на американских торговых площадках, похоже, перерастает в полноценную войну. После скачка акций компании GameStop, устроенного пользователями Reddit, резко взлетело в цене серебро, к покупке которого, якобы, также призывали в соцсети. Но сами пользователи Reddit открещиваются от драгоценного металла и обвиняют в манипуляциях рынком игроков с Уолл-cтрит. Эхо американских событий докатилось и до России: Московская биржа призвала инвесторов «осторожно относиться к хайпу» вокруг акций зарубежных компаний. Чем же в итоге может завершиться битва пользователей Reddit с акулами Уолл-стрит? Разбирался Григорий Колганов.

Давайте купим акции GameStop, чтобы «лишить денег жадные хедж-фонды» — флешмоб пользователей Reddit по поддержке сети компьютерных игр оказался вовсе не безобидным. Убытки крупных игроков, ставивших на падение бумаг этой компании, оцениваются в $4-5 млрд.

Неужели непрофессиональные инвесторы способны провернуть подобное? Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий подсчитал: даже если не вся восьмимиллионная армия пользователей Reddit откликнулась на призыв по GameStop, этого хватит, чтобы устроить биржевую анархию.

«Исходя из 3 млн подписчиков и среднего брокерского чека в $3,5 тыс., получается, что это такой фонд размером в $2 млрд. Конечно, они могут сдвинуть кратковременно любую акцию», — отметил Андрей Русецкий.

За январь акции GameStop прибавили более 1500%.

Следующая серьезная цель инвесторов-робингудов — серебро. 1 февраля актив обновил многолетние рекорды.

Правда, пользователи Reddit стали отговаривать друг друга от вложений в драгоценный металл, поскольку это на руку идеологическим оппонентам.

Аргумент весьма разумный, полагает управляющий партнер Vax Capital Кирилл Вихлянцев, похоже, хедж-фонды нанесли изощренный ответный удар.

«Статья про то, что Reddit разгоняет серебро, вышла на ресурсе Financial Times. Философия Reddit-сообщества, которое борется с хедж-фондами, разорять их, работая против них. В серебре имеет огромную позицию хедж-фонд Citadel. Это противоречит их философии. Возможно, это еще и информационная война», — считате эксперт.

В итоге ситуация запуталась так, что, кажется, никто в мире сейчас не может предсказать, где всплывет очередной «черный лебедь» в виде необоснованного взлета малопривлекательного актива.

Вот и Мосбиржа призвала своих клиентов осторожно относиться к хайпу вокруг подобных бумаг. А брокер «Тинькофф» и вовсе предупредил, что принудительно закроет короткие позиции по акциям компаний из списка Reddit — пользователи площадки призывали друг друга вкладываться и в другие непримечательные активы.

Представитель группы «Тинькофф» Александр Леонов пояснил “Ъ FM”, что это ради блага самих клиентов и все законно: «Мы видим высокий риск для клиентов в связи с тем, что Санкт-Петербургская биржа в ближайшие дни может заставить инвесторов в принудительном порядке закрыть все непокрытые позиции по этим бумагам. Это, в принципе, стандартная распространенная практика в таких ситуациях, направленная на то, чтобы максимально защитить интересы клиентов».

Кстати, брокер, через которого осуществляли флешмоб пользователи Reddit, по иронии судьбы он называется Robinhood, тоже попытался ограничить торги акциями из списка, но после того, как инвесторы пригрозили ему судом, вынужден был сдать назад.

Профессионалы уверены: за дилетантами фондового рынка стоят опытные игроки, которых не интересуют вопросы справедливости, объясняет президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Стоят умные профессиональные циничные ребята, которые используют энергию толпы и пытаются прикинуться борцами за человеческое счастье. Пускай это рассказывают своим бабушкам.

А нормальный инвестор прекрасно понимает, что это просто желание сорвать куш.

В какой-то момент ребята надорвутся. Ну, задерут они серебро еще на 3%, придут крупные и очень крупные фонды, с радостью им продадут. Да чего там, я лично продам».

Интересно, что американские власти пока лишь наблюдают за ситуацией, но это вопрос времени, и вскоре они пойдут в атаку, уверен Андрей Русецкий из «БКС Мир инвестиций»: «Когда говорят "Давайте разорим хедж-фонд ради развлечения, каждый из нас бросит по $1, и поэтому взлетят котировки" — это уже чистой воды манипуляция. Какой фундаментальный анализ применен, и, самое интересное, тот, кто покупал эту акцию по $300, а сейчас она резко упала, кто-то же сидит в убытке. Просто-напросто введут ответственность для лидеров, кто собирает толпу, пишет какие-то сообщения».

Пока в штыковую на частных инвесторов поднялись стриминговые видеосервисы: они заблокировали просмотр фильмов про биржевых аферистов — таких, как «Волк с Уолл-стрит». Кстати, этот стоп-лист скоро может пополниться: крупная американская кинокомпания MGM уже выкупила права на экранизацию книги о бунте частных инвесторов с Reddit.