Илон Маск заряжает акции ростом

На фондовом рынке стал работать «эффект Илона Маска»: инвесторы скупают акции компаний, которые упоминает основатель Tesla. Такое происходит даже случайно, например, когда миллиардер анонсировал свое выступление в социальной сети Clubhouse, возник ажиотажный спрос на акции Clubhouse Media Group — их цена в моменте подскочила на 115%. Хотя позднее выяснилось, что это китайская структура, которая не имеет к выступлению никакого отношения. Только за последние несколько дней сообщения Маска в Twitter с упоминанием компаний или их продуктов не раз приводили к взрывному росту котировок. Как работает «эффект Илона Маска» и кто на нем зарабатывает? Разбирался Сергей Гусев.

Влияние Илона Маска на фондовый рынок становится все более очевидным и случайным. Разработчик видеоигр CD Projekt, маркетплейс Etsy, торговая сеть GameStop, даже биткойн — стоит миллиардеру хотя бы упомянуть актив в Twitter, как он растет на десятки и сотни процентов. Как это работает? Дело даже не столько в медийном влиянии Маска. На рынке переизбыток денег, который временно делает его восприимчивым к таким сигналам, которые обычно игнорируют, уверен инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин:

«Из-за масштабных стимулирующих мер со стороны правительства, со стороны ЦБ, в частности, США, недооцененные акции либо акции, имеющие перспективы, теряются на фоне других бумаг, которые дорожают просто по той причине, что на рынке есть свободные денежные средства. Дополнительно усиливает этот эффект большое количество новых инвесторов на рынке, достаточно агрессивных. То есть эффективность рынка исказилась, и какие-то отдельные личности могут влиять на него. Но это влияние схоже с маленьким камушком, который провоцирует лавину — это триггер, но это не основная движущая сила».

Та самая «лавина» — это не только масса частных инвесторов, которые следуют за твитами Илона Маска. Настоящий рост цен начинается потом, говорит независимый финансовый эксперт Николай Подлевских: «Мелкие инвесторы ориентируются на поток новостей и выбирают наиболее яркие либо по содержанию, либо по спикеру. Затем идет изменение цены, и на эту объективную реальность так или иначе реагируют торговые роботы и управляющие, которые имеют более расширенную информацию».

Но кто на рынке действительно зарабатывает на таких внезапных движениях цен? Логично заподозрить в этом самого Илона Маска. Но тогда он рисковал бы тюремным сроком за инсайдерскую торговлю, рассуждает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев: «Маск зарекомендовал себя как достаточно хваткий товарищ, и было бы, наверное, глупо сказать, что он совсем никак это не использует. С другой стороны, он достаточно умен, чтобы не попадать под закон об инсайдерской торговле, потому что первое, что сейчас кинутся делать его “доброжелатели”, это искать, что он на этом зарабатывал. Мне кажется, что во многом это все-таки подогревание интереса к себе, выстраивание образа такого оракула».

Эксперты рассказали “Ъ FM”, что большую часть прибыли от таких движений обычно забирают трейдеры и торговые алгоритмы, которые лучше и быстрее других отслеживают изменения цен и настроений на рынке. Правда, простым частным инвесторам такие технологии, как правило, недоступны. Но кто бы на этом ни зарабатывал, «эффект Илона Маска» все же не вечен. Когда-нибудь избыток денег на рынке закончится, или сам Маск перестанет вдохновлять инвесторов, продолжает Алексей Бушуев:

«Пока у него будут красивые ходы, например, запуск автомобиля в космос… Наша природа в том, что мы склонны очаровываться, склонны искать такие красивые вещи.

Как маркетолог он очень грамотно использует эти архетипические образы и цели. С другой стороны, его образ трикстера, грамотного манипулятора со временем будет утомлять. По ощущениям, лет пять с точки зрения шоу-бизнеса у Маска еще есть».

«Эффект Илона Маска» может закончиться и раньше: предприниматель объявил о своем временном уходе из Twitter. Впрочем, в прошлом году миллиардер уже покидал соцсеть, но вернулся всего через несколько дней.