Песков назвал неприемлемыми «санкционные рефлексы» США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неприемлемым подход США к отношениям с РФ через санкции. Вместе с тем в Кремле намерены дождаться итогов обсуждения в Конгрессе по новым санкциям против российских чиновников из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

«Мы видим, скажем так, постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы абсолютно считаем неприемлемыми подобные подходы вообще в двусторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления»,— сказал господин Песков журналистам в ходе пресс-колла. Он добавил, что «там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет, давайте дождемся и посмотрим, в каком русле эти обсуждения будут проходить».

Дмитрий Песков считает, что критика Запада из-за ситуации с Алексеем Навальным — «это вряд ли повод для какой-то экстренной реакции президента». «Но вы знаете, что он постоянно общается на свободные темы в рамках тех или иных мероприятий, поэтому в дальнейшем, если это будет сохранять актуальность, наверное, ему кто-то такой вопрос задаст»,— отметил он.

Кремль не намерен принимать во внимание «заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, по вердиктам нашего российского суда», подчеркнул пресс-секретарь президента. «Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем»,— уточнил господин Песков.

Ранее сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против российских должностных лиц после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Законопроект внесли Марко Рубио, Митт Ромни, Крис Кунс, Бен Кардин, Крис ван Холлен и Дик Дурбин. Аналогичный документ был внесен в сентябре 2020 года, в авторах не значился только господин Дурбин. 2 февраля господин Ромни заявил о подготовке законопроекта о санкциях против России. Неизвестно, имел он в виду этот документ или намерен разработать отдельный законопроект.

О реакции Европы и США на отправку в тюрьму Алексея Навального — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».