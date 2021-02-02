Сенатор США Ромни разрабатывает законопроект о санкциях против России из-за Навального

Сенатор-республиканец Митт Ромни сообщил о подготовке законопроекта о санкциях против России. Он связал это с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального и с заменой ему условного срока на реальный после возвращения из Германии.

«Сильным лидерам не нужно отправлять в тюрьму противников, чтобы удержать власть. Сначала Алексей Навальный был отравлен, но когда попытка оказалась неудачной, режим Путина посадил его в тюрьму после имитации суда. На этой неделе мы представим законопроект, предусматривающий санкции против ответственных за эти действия»,— написал господин Ромни в Twitter.

2 февраля суд заменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В срок заключения будет зачтен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом. После оглашения решения суда в России начались акции протеста. По информации «ОВД-Инфо», в связи с акциями по России задержали более 500 человек.

Подробнее о решении суда и о протестах — в онлайн-трансляции “Ъ”.