В Конгресс США повторно внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Аналогичный документ был внесен почти тем же составом сенаторов в сентябре из-за предполагаемого отравления российского оппозиционера.

«Сенаторы... повторно внесли законопроект "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" 2021 года. Законопроектом вводятся целевые санкции против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального»,— говорится в сообщении на сайте сенатора Марко Рубио.

Законопроект предписывает администрации президента определить ответственность Кремля по использованию химического оружия, требует отчета по убийству Бориса Немцова, а также о финансовом состоянии президента Владимира Путина и его окружения из-за предполагаемой коррупции.

Законопроект внесли Марко Рубио, Митт Ромни, Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен и Дик Дурбин. Аналогичный документ был внесен в сентябре 2020 года, в авторах не значился только господин Дурбин. 2 февраля господин Ромни заявил о подготовке законопроекта о санкциях против России. Неизвестно, имел ли он в виду этот документ или намерен разработать отдельный законопроект.

О реакции Европы и США на отправку в тюрьму Алексея Навального — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».