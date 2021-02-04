Рынок переиграл «молчунов»

Доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по итогам 2020 года составила 7%, превысив результат государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, распоряжающейся средствами «молчунов». При этом пенсионные фонды проиграли в доходности частным управляющим компаниям. Более успешной оказалась агрессивная стратегия управления, чем смогли воспользоваться отдельные НПФ, уходившие «в риск» после турбулентности на финансовых рынках в первом квартале.

Средневзвешенная доходность НПФ за 2020 год по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) до вычета вознаграждений составила 7%. Об этом свидетельствуют представленные фондами данные, а также расчеты “Ъ” на основании опубликованной информации. Всего рассмотрены показатели 17 НПФ, в том числе 15 крупнейших, с суммарным объемом обязательств по ОПС более 98% от всего рынка.

Таким образом, частные фонды опередили показатели расширенного портфеля ВЭБ.РФ, через который инвестируются средства «молчунов»,— его доходность составила около 6,7% (см. “Ъ” от 25 января). Впрочем, показатели НПФ оказались ниже доходности по портфелю государственных ценных бумаг ВЭБа (около 8%) и результатов частных УК, в среднем заработавших для клиентов 8,9% годовых.

Из топ-15 НПФ по ОПС лишь два показали доходность ниже государственной УК. Они входили в прошлом году в пятерку крупнейших и оказали серьезное давление на средневзвешенный результат. В целом разброс доходности попавших в выборку частных фондов составляет 3,5–9,5%, лучший результат показал НПФ «Социум». Вместе с тем медианная доходность НПФ (без учета результатов самого худшего и самого лучшего и без учета размеров фондов) составила 7,8%, что сравнимо с показателем портфеля госбумаг ВЭБа.

НПФ имеют право на получение вознаграждения до 0,75% от накоплений и до 15% от полученного инвестдохода, так что реальная доходность, разносимая по счетам клиентов, будет ниже инвестиционной доходности в пределах 2 процентных пунктов.

После провального первого квартала, когда на фоне турбулентности финансового рынка убыток НПФ по пенсионным накоплениям составил 1,6% годовых, на протяжении всего года фонды наращивали результаты: в первом полугодии доходность составляла уже 5,7%, а по итогам девяти месяцев — 6,4% (см. “Ъ” от 6 ноября 2020 года). Таким образом, четвертый квартал также оказался для частных фондов удачным, схожую динамику показали и частные УК. По портфелям ВЭБа, наоборот, доходности во втором полугодии пошли на снижение.

И частным УК, и НПФ дополнительную доходность помогли показать рисковые активы, интерес к которым фонды начали проявлять еще больше года назад (см. “Ъ” от 16 января и 9 декабря 2020 года). Так, агрессивный индекс пенсионных накоплений Мосбиржи (по 40% корпоративные облигации и акции и 20% ОФЗ) за прошлый год вырос на 9,1%, сбалансированный индекс (70% корпоративные облигации, 20% ОФЗ, 10% акции) прибавил 8,7%, а консервативный индекс (85% корпоративных бондов и 15% из гособлигаций) — на 8,5%.

Как отмечает гендиректор НПФ «Национальный» Ирина Акопджанова, «итоговая доходность фонда (7,6%.— “Ъ”) оказалась не только выше инфляции, но и выше средних ставок по депозитам». В НПФ «Будущее» доходность оказалась выше расширенного портфеля ВЭБа. «Для достижения этого результата мы работали над качеством активов, фиксировали активы по амортизационной стоимости»,— отметили в фонде. В «ВТБ Пенсионном фонде» занимают «взвешенную позицию при инвестировании накоплений, чтобы гарантировать доходность даже во времена турбулентности на рынках», отметила его гендиректор Лариса Горчаковская.

«Ключевая задача ГУК не самая высокая доходность на рынке, а обеспечение сохранности накоплений при любом сценарии и превышение инфляции как ключевого бенчмарка»,— ранее отмечали в ВЭБе, настаивая, что являются «самым консервативным инвестором на рынке».

Илья Усов