ВЭБ.РФ отстал на процент

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ заработала для «молчунов», пенсионные накопления которых находятся в ее расширенном портфеле (РП), 6,7% годовых. Другой портфель ГУК — государственных ценных бумаг (ГЦБ) — вырос почти на 8%. Но частные управляющие компании (ЧУК) опередили своего государственного конкурента. Их средневзвешенная доходность составила почти 9%: помог четвертый квартал 2020 года, когда значительно росла стоимость акций.

Инвестиционная доходность по хранящимся в ПФР пенсионным накоплениям россиян, которыми управляют ЧУК, в 2020 году оказалась выше, чем у ГУК ВЭБ.РФ, следует из расчетов “Ъ” на основе отчетностей УК. Средневзвешенный результат ЧУК составил около 8,9% годовых, тогда как по РП ВЭБа доходность была на уровне 6,7%, а по портфелю ГЦБ немногим не дотянула до 8%. При этом кварталом ранее в среднем частные УК отставали от показателей РП ВЭБа на 0,2 процентного пункта (п. п.), а от портфеля ГЦБ — на 1,9 п. п. (см. “Ъ” от 19 октября 2020 года). «Портфели ЧУК, как правило, более рискованные, поэтому в периоды снижения доходностей и улучшения аппетита к риску на фондовом рынке ЧУК должны показывать более высокую доходность по сравнению с самым консервативным инвестором на рынке»,— отметили в ВЭБе.

В четвертом квартале, согласно расчетам “Ъ”, лишь 2 из 16 частных УК проиграли портфелям ГУК: «Агана» по портфелю «Консервативный» и «Альфа-Капитал». Оба портфеля характеризуются отсутствием в них акций. Максимальную доходность — более 17% годовых — в последние три месяца прошлого года получили УК «Открытие», «Металлинвесттраст», «ВТБ Капитал Управление активами» (2 млрд руб.) и портфель «Доходный» БКС. У них как раз наоборот относительно высокую долю — от 11 до 25% на конец года — в активах занимали акции.

Впрочем, среди тройки лидеров, которые по итогам года показали доходность около 11% годовых каждая, есть только один из лидеров четвертого квартала — «ВТБ Капитал Управление активами». Такие результаты, по словам главного исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, были обеспечены «верным управлением рыночным риском и ставкой на недооцененные сектора осенью, например ОФЗ с плавающим купоном и привязанные к инфляции», а в секторе акций — активным управлением портфелем (варьировался по году от 5% до 17%).

Компании «Регион Эссет Менеджмент» удалось выстрелить в третьем квартале, когда она сделала ставку на акции, но затем до конца года полностью вышла из этого класса активов. Больше всех доходность (более 11% годовых) получила УК «Сбербанк Управление активами». Начало года она встретила c достаточно консервативным портфелем, в котором ОФЗ составляли 38%, корпоративные бонды — 52%, а акции — 5%, что позволило демпфировать турбулентность первого квартала. Конец же характеризовался достаточно агрессивным портфелем: доля ОФЗ — около 1%, корпоративные бонды — 70%, а акции — 21%. По словам управляющего «Сбербанк Управление активами» Дмитрия Постоленко, во втором полугодии ставка была сделана на нефтегазовый и металлургический сектора.

В четвертом квартале самой выигрышной была агрессивная стратегия, притом самый значительный рост показали долевые инструменты. Субиндекс акций по пенсионным накоплениям вырос на 14,6%, тогда как корпоблигаций — на 1,8%, а ОФЗ — и того менее, на 0,8%. «Несмотря на победу Джо Байдена (на президентских выборах США.— “Ъ”), локальные акции переписали новые максимумы буквально за один месяц при росте индекса Московской биржи более чем на 20%»,— говорит управляющий активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

В этом году «продолжится ротация активов из "акций роста" в "акции стоимости", и российские акции будут одним из главных бенефициаров этого тренда», считает господин Майоров, отмечая, впрочем, политические риски. «Мы считаем российские акции фундаментально недооцененными, но допускаем повышенную волатильность рынков в наступившем году»,— соглашается господин Потапов. «Учитывая низкие ставки, дальнейшее снижение которых крайне маловероятно, основной упор большинством управляющих, в том числе нашей УК, будет делаться на рынок акций»,— считает господи Постоленко. Артем Майоров говорит об «активном подходе к управлению портфелем при умеренно позитивном взгляде на российские акции в первом полугодии и нейтральном или негативном во втором».

Илья Усов