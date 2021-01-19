НПФ разуверились в долгах компаний

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), наращивавшие до середины прошлого года в портфелях корпоративные облигации, во второй половине года изменили свои предпочтения. Переток шел как в рисковые активы, на фоне роста их стоимости, так и в консервативные, доходность по которым сблизилась с доходностью корпоративных бумаг.

Во второй половине года НПФ, работающие с пенсионными накоплениями, стали сокращать в своих активах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) позиции в корпоративных облигациях. Об этом свидетельствует оценка “Ъ” на основе данных по структуре инвестпортфелей фондов, за исключением НПФ «Доверие», который не публикует соответствующую информацию. Более 52% (около 1,5 трлн руб.) всех активов по ОПС на конец 2020 года приходилось на корпоративные облигации, тогда как на конец второго и третьего кварталов эта доля составляла порядка 54% (чуть менее 1,6 трлн руб.).

При этом перераспределение средств наблюдалось по нескольким направлениям. В третьем квартале НПФ наращивали инвестиции в акции (см. “Ъ” от 9 декабря 2020 года). К концу декабря они, как и месяцем ранее, составляли около 180 млрд руб. (около 6,2% от активов по ОПС). Помимо переоценки долевых ценных бумаг на фоне благоприятной конъюнктуры рынка фонды совершали и покупки, как в спекулятивных целях, так и наращивая свой долгосрочный портфель, ожидая в 2021 году продолжения роста стоимости рисковых активов. Например, крупнейший российский НПФ Сбербанка за последний квартал года увеличил в них долю с 4,4% (более 28 млрд руб.) до 7,6% (около 50 млрд руб.).

Но помимо ухода в риск НПФ также наращивали вложения и в консервативные гособлигации. На протяжении всего года их доля в агрегированном портфеле фондов не дотягивала до 30%, однако по оценке “Ъ”, на конец декабря превысила эту планку (объем достиг 0,9 трлн руб.).

Остановка тренда на рост доли вложений в корпоративные облигации, наблюдавшегося с начала 2019 года, начала ощущаться еще в конце третьего квартала, отмечали в ЦБ в «Обзоре ключевых показателей НПФ». По мнению регулятора, причиной этого стало медленное восстановление корпоративного рынка облигаций, когда размещения новых выпусков бондов, соответствующих существующей инвестдекларации частных фондов, «почти отсутствовали». Ликвидность рынка при этом также оставалась невысокой, о чем свидетельствуют практически неизменные уровни доходностей корпоративных бондов разного кредитного качества на фоне роста доходности безрисковых активов (ОФЗ), подчеркивал Банк России, описывая ситуацию на конец сентября.

Ситуация еще больше усугубилась в четвертом квартале. Если средняя разница индекса полной доходности корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBITR) и индекса полной доходности ГЦБ (RGBITR) в третьем квартале составляла 49 базисных пунктов (б. п.), то в последние три месяца она сократилась до 38 б. п. К примеру, в первом квартале прошлого года средний спред между доходностями RUCBITR и RGBITR составлял 54 б. п., а во втором он подскочил до 89 б. п.

«В конце прошлого года мы действительно наращивали, где это позволяла инвестдекларация, портфель акций для ряда наших клиентов»,— говорит заместитель гендиректора УК «Газпромбанк — Управление активами» Вадим Сосков. Однако, по его словам, в начале этого года частично по ним была зафиксирована прибыль и, соответственно, они были сокращены. Среди долговых инструментов он выделает облигации госкорпораций, рыночный риск по которым ниже, а спред к ОФЗ, обеспечивающий дополнительную доходность, все-таки присутствует. «В конце прошлого года было ощущение, что рынки сильно перегреты, поэтому ряд игроков на фоне сокращения спредов по доходности между корпоративными и гособлигациями могли попытаться переложиться в менее рискованные активы»,— полагает гендиректор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов. Впрочем, он отмечает, что коррекции в новом году пока так и не случилось и сейчас профессиональные участники рынка продолжают быть склонны к рисковым стратегиям, предполагающим увеличение доли акций и сохранение позиций в корпоративных облигациях.

Илья Усов